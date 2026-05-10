Dự báo thời tiết 10.5: Mưa lớn trắng trời, Điện Biên, Sơn La đề phòng lũ quét

Phan Hậu
10/05/2026 06:37 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 10.5, vùng núi và trung du miền Bắc tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Trong đó, Điện Biên và Sơn La được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực sau đêm mưa lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía bắc.

Dự báo thời tiết 10.5: Mưa lớn trắng trời, Điện Biên, Sơn La đề phòng lũ quét- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết mưa lớn ở Điện Biên và Sơn La, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

ẢNH: ĐINH LUẬN

Theo ghi nhận từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 9.5 và sáng sớm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9.5 đến 3 giờ ngày 10.5, một số nơi có mưa trên 50 mm như các trạm: Pú Xi (Điện Biên) là 51,6 mm; tại Chiềng Ơn (Sơn La) là 51 mm; tại Mường Lạn 1 (Sơn La) là 90,2 mm…

Dự báo thời tiết trong ngày và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm. 

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. 

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Sơn La, Điện Biên mưa lớn

Cũng trong sáng nay 10.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại nhiều xã trên địa bàn 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. Trước đó, từ 20 giờ ngày 9.5 đến 2 giờ sáng nay 10.5, nhiều khu vực ở Điện Biên và Sơn La đã xảy ra mưa vừa, mưa to như: Mường Lạn 1 (Sơn La) đo được lượng mưa lên tới 74 mm; Nà Hỳ (Điện Biên) có lượng mưa lên tới 21,4 mm...

Dự báo thời tiết sáng nay 10.5, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 5 - 20 mm, có nơi trên 40 mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Cụ thể, tại tỉnh Điện Biên, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Búng Lao, Chà Tở, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Sang, Nà Tấu, Núa Ngam, P. Điện Biên Phủ, Phình Giàng, Pú Nhung, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sính Phình, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tủa Chùa.

Còn tại tỉnh Sơn La, mưa lớn có nguy cơ gây ra sạt lở đất, lũ quét cho các xã, phường: Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Mường Hung, Mường Lạn, Mường Lèo, Nậm Ty, Phiêng Pằn, Púng Bánh, Sông Mã, Sốp Cộp.

