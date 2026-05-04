Dự báo thời tiết ngày 4.5: Không khí lạnh gây mưa lớn, sóng biển cao 3 m

Dự báo thời tiết hôm nay 4.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ.

Dự báo thời tiết nhiều nơi ở miền Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh ẢNH: PHAN HẬU

Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến Đông Bắc bộ 19 - 22 độ C, vùng núi cao dưới 19 độ C; Bắc Trung bộ từ 23 - 25 độ C.

Ghi nhận lượng mưa từ 19 giờ ngày 3.5 đến 3 giờ hôm nay 4.5 ở nhiều nơi có mưa lớn trên 50 mm như: Lương Sơn (Phú Thọ) 78,9 mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 60,4 mm, Nậm Sỏ (Lai Châu) 59,4 mm, Minh Lương (Lào Cai) 53,4 mm, Hải Bình (Thanh Hóa) 53,4 mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 155,8 mm, Quế Phong (Nghệ An) 78,8 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông với lượng mưa 10 - 20 mm, có nơi mưa to 40 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Mưa lớn ở những khu vực nói trên có nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời mát nhưng mưa rào và có nơi có giông, một số khu vực sẽ có mưa to. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay phổ biến từ 20 - 22 độ C.

Dự báo thời tiết biển mưa giông mạnh, gió giật cấp 8

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo không khí lạnh tác động gây ra gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển. Tại trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) sáng nay 4.5 đã đo được gió đông bắc mạnh cấp 5.

Trong ngày hôm nay, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 4 - 5, buổi sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 1,5 - 2,5 m.

Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2 - 3 m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày mai 5.5, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m, từ đêm mai gió giảm dần.