Dự báo thời tiết: Nắng nóng ở Nam bộ ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Dự báo thời tiết ngày 30.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30.4 - 1.5, khu vực Nam bộ, trong đó có địa bàn TP.HCM tiếp tục nắng nóng trên diện rộng.

Dự báo thời tiết từ tháng 5 nắng nóng sẽ gia tăng cường độ, gay gắt hơn ẢNH: TN

Ngày hôm qua 29.4, nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, như các trạm: Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) là 36,9 độ C; trạm Biên Hòa (Đồng Nai) 37 độ C; trạm Thủ Dầu Một (TP.HCM) 36,5 độ C; trạm Châu Đốc (An Giang) 36,8 độ C...

Dự báo thời tiết hôm nay 30.4, Nam bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

TP.HCM nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất từ 34 - 36 độ C, trời có mây, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm nay, TP.HCM có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ.

Thời tiết Nam bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, ban ngày có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Dự báo thời tiết tháng 5: nắng nóng gia tăng cường độ

Trái ngược với các tỉnh Nam bộ, thời tiết miền Bắc trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trời mát mẻ, không mưa. Hà Nội hôm nay nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 30 độ C, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 - 3.

Dự báo từ tháng 5 đến tháng 7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO duy trì trong trạng thái trung tính với xác suất từ 35 - 45% và gia tăng xác suất chuyển sang trạng thái Elnino lên mức từ 55 - 65%.

Từ tháng 5 trở đi, nắng nóng tiếp tục xảy ra nhiều hơn, cường độ gia tăng hơn. Miền Bắc, miền Trung sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng. Riêng khu vực cao nguyên miền Trung và Nam bộ, nắng nóng giảm dần từ cuối tháng 5.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, từ tháng 5 - tháng 7, số ngày nắng nóng sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.