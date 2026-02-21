Dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ đến sớm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết tháng 3, miền đông Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Còn tại miền Bắc, nắng nóng sẽ xuất hiện ở tây Bắc bộ ngay từ cuối tháng 3.

Dự báo thời tiết năm 2026 nắng nóng gay gắt, trên diện rộng sẽ đến sớm hơn mọi năm ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo khí hậu từ tháng 3 - 5 trên phạm vi cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ENSO đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần đầu tháng 2 ở mức -0,9 độ C.

Trong khoảng 3 tháng tới (từ tháng 3 đến tháng 5), hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 80 - 90%, trong khi xác suất duy trì trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng từ 10 - 20%.

Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 3 - 5 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 3 - 4, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 3 - 5, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Ở Bắc bộ trong tháng 3, dự báo tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm; tháng 4 từ 70 - 120 mm, riêng khu vực vùng núi có nơi cao hơn; tháng 5 từ 170 - 250 mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn.

Ở Trung bộ, trong tháng 3, khu vực Thanh Hóa - TP.Huế có tổng lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, phía nam các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ; cao nguyên Trung bộ phổ biến 30 - 60 mm.

Dự báo tháng 4, khu vực Thanh Hóa - TP.Huế có tổng lượng mưa phổ biến 60 - 90 mm; duyên hải Nam Trung bộ phổ biến 30 - 60 mm, có nơi cao trên 70 mm; cao nguyên Trung bộ có tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm.

Trong tháng 5, khu vực Thanh Hóa - TP.Huế có tổng lượng mưa phổ biến 140 - 200 mm; duyên hải Nam Trung bộ phổ biến 80 -150 mm; cao nguyên Trung Bộ phổ biến 200 - 250 mm.

Nam bộ trong tháng 3 có tổng lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm; tháng 4 từ 50 - 90 mm, có nơi trên 100 mm; tháng 5 từ 180 - 250 mm.

Dự báo từ tháng 3 - 5, bão, áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Không khí lạnh tác động đến nước ta trong tháng 3 có cường độ yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây ra rét đậm, rét hại ngắn ngày, tập trung chủ yếu ở vùng núi phía bắc.

Trong tháng 3, mưa nhỏ, mưa phùn vẫn xảy ra tại các tỉnh, thành phố phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Còn tại cao nguyên miền Trung, Nam bộ có khả năng xảy ra mưa trái mùa cục bộ; dự báo từ tháng 4 trở đi các khu vực trên có khả năng xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa.

Dự báo nắng nóng gay gắt đến sớm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 3, miền đông Nam bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng; sang tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang cao nguyên Trung bộ và miền Tây Nam bộ đến khoảng nửa đầu tháng 5. Dự báo sau tháng 5, nắng nóng ở khu vực nói trên có khả năng suy giảm và thu hẹp dần.

Còn tại Bắc bộ, dự báo thời tiết nắng có thể xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 3 ở khu vực phía tây Bắc bộ. Đến nửa đầu tháng 4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện và mở rộng dần ra khu vực tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa - TP.Huế. Dự báo từ nửa cuối tháng 4 trở đi, các đợt nắng nóng bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại Bắc bộ và Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong khoảng tháng 4 - 5 là giai đoạn chuyển mùa, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.