Thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5, miền Bắc mưa giông, Nam bộ nóng 36 độ C

Phan Hậu
29/04/2026 17:54 GMT+7

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các tỉnh miền Bắc có mưa giông, có nơi mưa to đến 100 mm. Nam bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.

Chiều 29.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật thông tin dự báo thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trên khắp 3 miền đất nước.

Thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5, miền Bắc mưa giông, Nam bộ nóng 36 độ C- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở miền Bắc có mưa giông, có nơi mưa lớn trên 100 mm

ẢNH: PHAN HẬU

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết đêm ngày 29.4 và ngày 30.4, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm. Đặc biệt, một số nơi ở miền Bắc trong thời gian nói trên sẽ có mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 100 mm.

Mưa giông ở miền Bắc sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 30.4, miền Bắc trời mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng, phổ biến từ 20 - 23 độ C. Trong 2 ngày từ 30.4 - 1.5, miền Bắc có thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 27 - 30 độ C. Trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ từ ngày, nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên 30 - 33 độ C, vẫn tương đối dễ chịu. 

Dự báo thời tiết ngày 3.5 - ngày nghỉ lễ cuối cùng, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại vào lúc chiều tối và đêm. 

Thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở Nam bộ có nắng nóng trên 36 độ C

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền Trung, cụ thể từ Thanh Hóa đến TP.Huế dự báo có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa trên 50 mm. Khu vực Bắc Trung bộ trời cũng chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm chỉ còn phổ biến từ 21 - 24 độ C.

Dự báo chung thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở miền Trung, trời tạnh ráo, ít mưa, ban ngày có nắng; riêng thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế ngày 30.4 - 1.5 , trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 28 - 31 độ C. 

Các khu vực còn lại ở miền Trung, nhiệt độ phổ biến từ 31 - 34 độ C. Dự báo thời tiết ngày 3.5, miền Trung có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở Nam bộ có nắng nóng nhưng chia làm 2 giai đoạn. Ngày 30.4, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày từ từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo từ chiều tối ngày 30.4 đến hết thời kỳ nghỉ lễ, thời tiết Nam bộ ban ngày có nắng, chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa rào và giông rải rác. 

Dự báo thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đề nghị 21 tỉnh ứng phó thiên tai

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 21 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

