Mưa lớn ở vùng núi miền Bắc, Phú Thọ và Thanh Hóa nguy cơ sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Bắc đang có mưa rào và giông cục bộ. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 9.5, vùng núi miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa lớn trên 50 mm.

Hôm nay có mưa lớn nhiều nơi ở Thanh Hóa, Phú Thọ ẢNH: VRAIN

Từ 1 - 4 giờ sáng nay, nhiều nơi ở Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại Phú Thọ, lượng mưa ở Hợp Thanh là 70,8 mm; ở Thanh Lương là 47,6 mm. Tại Thanh Hóa, lượng mưa ở Phúc Do là 109 mm; ở Cẩm Thủy là 73,2 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Sáng nay, 2 tỉnh nói trên tiếp tục có mưa, Phú Thọ từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm; Thanh Hóa từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm, khiến nhiều xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo các xã tại Phú Thọ, Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hà Nội mưa lớn, đề phòng giông lốc

Vào lúc 3 giờ 40 sáng nay 9.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển ở khu vực xã Phượng Dực, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn (Hà Nội).

Theo dữ liệu trên Hệ thống đo mưa chuyên dùng (VRAIN), Hà Nội đang ghi nhận mưa lớn ở khu vực Cầu Rậm, lượng mưa từ 19 giờ ngày 8.5 đến sáng nay lên hơn 86 mm.

Dự báo sáng nay, vùng mây giông nói trên có khả năng gây mưa cho nhiều phường, xã trong khu vực Hà Nội.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất 28 - 30 độ C, trời nhiều mây, có mưa rào và giông. Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét.