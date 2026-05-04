Mưa lớn ở Đồng Nai làm rụng 25 tấn sầu riêng, tốc mái nhiều căn nhà

Hoàng Giáp
04/05/2026 14:11 GMT+7

Mưa lớn ở Đồng Nai kèm lốc xoáy đã làm rụng 25 tấn sầu riêng, tốc mái nhiều căn nhà của người dân.

Ngày 4.5, UBND xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai đã xuống kiểm tra tại các thôn bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kèm lốc xoáy làm rụng 25 tấn sầu riêng và tốc mái nhiều căn nhà, xảy ra chiều 3.5 trên địa bàn.

Nhiều diện tích sầu riêng bị gãy đổ khiến hàng ngàn quả sầu riêng bị rụng quả, gây thiệt hại nặng cho người dân

Theo đó, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra lúc 16 giờ 40, ngày 3.5 đã gây thiệt hại khá lớn đến diện tích và sản lượng cây sầu riêng, điều và làm tốc mái nhà của một số hộ dân trên địa bàn các thôn Đoàn Kết, Thiện Tân và Minh Hưng (xã Bù Đăng).

Một cành sầu riêng bị gãy, có gần 20 trái sầu riêng non

Cụ thể, có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 căn nhà bị tốc mái một phần, gió lùa sập 70 m hàng rào che tôn của người dân. Ngoài ra, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm gãy đổ, bật gốc nhiều diện tích sầu riêng, ước thiệt hại khoảng 25 tấn sầu riêng khoảng 75 ngày tuổi của các hộ dân.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Bù Đăng thăm, động viên hộ dân bị tốc mái hoàn toàn do mưa lớn kèm lốc xoáy

Hệ thống điện mặt trời của 1 hộ dân bị hư hại

Sau khi đi kiểm tra thực tế và động viên các hộ dân, lãnh đạo UBND xã Bù Đăng yêu cầu ban quản lý các thôn xảy ra thiên tai phối hợp Phòng Kinh tế xã khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác diện tích, sản lượng, cây trồng, vật nuôi, kiến trúc, cũng như số hộ bị thiệt hại. Theo đó, kịp thời tham mưu UBND xã phương án hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đời sống.

Trước đó, ngày 29.4, tại xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai cũng xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ 2.800 trụ tiêu và nhiều cây sầu riêng đang ra trái của người dân.

Mưa lớn ở Đồng Nai kèm lốc xoáy làm gãy đổ 2.800 trụ tiêu, sầu riêng

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ 2.800 trụ tiêu và nhiều cây sầu riêng đang ra trái tại xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai.

