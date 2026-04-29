Mưa lớn ở Đồng Nai kèm lốc xoáy làm gãy đổ 2.800 trụ tiêu, sầu riêng

Hoàng Giáp
29/04/2026 18:24 GMT+7

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ 2.800 trụ tiêu và nhiều cây sầu riêng đang ra trái tại xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 29.4, UBND xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ 2.800 trụ tiêu và nhiều cây sầu riêng đang ra trái của người dân trên địa bàn.

2.800 trụ tiêu của 2 hộ dân bị mưa lớn kèm lốc xoáy xô đổ

Trước đó, tối 28.4, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện cơn mưa đầu mùa, giúp xua tan đi cái nóng oi bức trong mùa khô hạn và "giải khát" cho nhiều diện tích cây trồng tại một số địa phương như phường Bình Phước, phường Đồng Xoài và các xã: Phước Sơn, Nghĩa Trung, Phú Riềng…

Hàng chục cây sầu riêng đang ra trái non bị bật gốc, hư hại

Tuy nhiên, riêng tại xã Phước Sơn, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến hàng ngàn trụ tiêu bị gãy đổ. Cụ thể, có 2 hộ bị thiệt hại nặng nhất với 2.800 trụ tiêu hơn 1 năm tuổi bị lốc xoáy xô đổ, 2 hộ khác cũng bị gãy đổ, hư hại hàng chục cây sầu riêng đang ra trái.

Ngày 29.4, lãnh đạo UBND xã Phước Sơn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại do mưa giông để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng theo quy định.

Lốc xoáy tại Gia Lai xảy ra chiều 15.4 làm hơn 10 nhà tốc mái, không có thương vong về người, hiện chính quyền khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục.

