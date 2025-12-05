Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Khẩn trương thống kê thiệt hại do ngập lụt tại Đak Lua và Phú Hòa

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/12/2025 14:05 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu 2 xã Đak Lua và Phú Hòa khẩn trương thống kê thiệt hại do ngập lụt vừa qua để tỉnh bố trí kinh phí, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, tái sản xuất.

Ngày 5.12, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp - Môi trường, UBND xã Đak Lua và Phú Hòa khẩn trương xác minh thiệt hại, lập thủ tục hồ sơ đề xuất hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ngập lụt trên địa bàn 2 địa phương này.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 7.11 đến ngày 19.11, mực nước trên sông La Ngà dâng cao gây ngập lụt và đã ảnh hưởng đến khoảng 600 ha lúa, hoa màu trên địa bàn xã Phú Hòa.

Đồng Nai khẩn trương thống kê thiệt hại do ngập lụt tại Đak Lua và phú hòa - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực tế thiệt hại do thiên tai tại xã Đak Lua

ẢNH: H.G

Từ ngày 20.11 đến ngày 22.11, mực nước trên sông Đồng Nai dâng cao đã gây ngập lụt khoảng 366 căn nhà, 397 ha cây ăn trái và hoa màu, 2,5 ha ao cá trên địa bàn xã Đak Lua.

Để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ngập lụt gây ra, sớm ổn định cuộc sống và tái sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các xã Phú Hòa, Đak Lua khẩn trương tổ chức thành lập đoàn kiểm tra, rà soát, thống kê và xác minh thiệt hại; lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại theo quy định. Hồ sơ hoàn thành trước ngày 6.12, gửi về Sở Nông nghiệp - Môi trường, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Đồng Nai để theo dõi, chỉ đạo.

Đồng Nai khẩn trương thống kê thiệt hại do ngập lụt tại Đak Lua và phú hòa - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thứ 4, từ phải sang) tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do ngập úng tại xã Đak Lua

ẢNH: H.G

Trên cơ sở hồ sơ các xã gửi về, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí theo quy định để kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống và tái sản xuất.

