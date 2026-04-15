Lốc xoáy tại Gia Lai chiều 15.4, hơn 10 nhà bị tốc mái

Tối 15.4, UBND xã Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra lốc xoáy kèm mưa lớn, khiến hơn 10 căn nhà bị tốc mái, nhiều tài sản của người dân hư hỏng.

Một căn nhà đang xây dựng tại xã Đăk Pơ bị tốc mái do lốc xoáy ẢNH: T.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, khu vực xã Đăk Pơ và vùng lân cận xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh. Hiện tượng lốc xoáy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa và hạ tầng tại địa phương.

Đến tối 15.4, chính quyền xã Đăk Pơ ghi nhận hơn 10 căn nhà tại thôn 4 bị tốc mái; nhiều tấm tôn bị gió cuốn văng ra đường. Bên cạnh đó, nhiều cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Trận lốc xoáy tại Gia Lai chiều 15.4 khiến hơn 10 nhà bị tốc mái ẢNH: T.H

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ lốc xoáy, lãnh đạo UBND xã Đăk Pơ đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Lực lượng dân quân được huy động khẩn trương thu dọn cây gãy đổ, thu gom tôn bị tốc mái, giải phóng các điểm ùn tắc để đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Lực lượng dân quân được huy động để khắc phục hậu quả lốc xoáy tại Đăk Pơ ẢNH: T.H

Bà Bùi Thị Thương, Chủ tịch UBND xã Đăk Pơ, cho biết vụ lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.