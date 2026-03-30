Thời sự

Hà Nội và 3 tỉnh có mưa đá, giông lốc, hơn 4.100 nhà bị tốc mái

Phan Hậu
30/03/2026 10:36 GMT+7

Trong ngày 29 - 30.3, mưa đá đã xảy ra ở Hà Nội và 3 tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng khiến hơn 4.100 ngôi nhà dân bị hư hỏng, tốc mái.

Sáng sớm 30.3, tại Hà Nội, mưa đá xảy ra ở các phường Đông Ngạc, Hồng Hà, Nhật Tân... Theo phản ánh của người dân, mưa đá xuất hiện từng đợt, một số nơi có mật độ khá dày. Tuy nhiên, hạt mưa đá có kích thước không lớn, chỉ to như hạt ngô, đầu ngón tay.

Mưa đá xảy ra tại Hà Nội sáng nay 30.3

ẢNH: FACEBOOK DANDE LION

Trước đó, sáng 29.3, Hà Nội xuất hiện mưa lớn, giông lốc khiến một số cây xanh bật gốc, gãy đổ.

Còn theo báo cáo nhanh của các địa phương Lào Cai, Cao Bằng, Phú Thọ, giông lốc, mưa đá ngày 29.3 đã gây ra nhiều thiệt hại.

Tại Phú Thọ, mưa lớn, giông lốc xảy ra trong ngày 29.3 làm gãy đổ một số cây xanh sau cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng, làm hư hỏng 1 ô tô đỗ bên đường; 2 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn và 15,5 ha ngô ở các xã Tam Sơn, Bình Phú, Sông Lô bị gãy, đổ.

Tại Lào Cai, Yên Bái, mưa đá, giông lốc làm 7 ngôi nhà ở Lào Cai bị sập đổ hoàn toàn; 4.181 ngôi nhà tốc mái (Lào Cai 4.159 ngôi nhà, Cao Bằng 22 ngôi nhà).

Lào Cai ghi nhận có 3 người bị thương; 4,9 ha hoa màu và 0,7 ha cây công nghiệp, cây ăn quả thiệt hại; 7 trường, 3 nhà văn hóa bị tốc mái; 4 cột điện gãy đổ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa đá, giông lốc xảy ra tập trung ở miền Bắc trong giai đoạn từ tháng 3 - tháng 5 là do giai đoạn này miền Bắc chịu tác động đồng thời từ hai luồng khí đối lập: không khí nóng và không khí lạnh.

Khi các khối khí nóng đang bắt đầu phát triển mạnh dần lên từ phía nam và phía tây (áp thấp nóng phía tây). Trong khi đó, các đợt không khí lạnh từ phía bắc vẫn còn tràn xuống nhưng với cường độ yếu và biến tính. 

Khi hai khối khí có tính chất trái ngược hoàn toàn (một nóng ẩm, một lạnh khô) gặp nhau sẽ tạo ra một vùng xung đột mạnh mẽ, đẩy không khí lên cao rất nhanh và hình thành các đám mây đối lưu cực mạnh (mây vũ tích). Khi hơi nước được đẩy lên độ cao từ 5 - 10 km, nơi nhiệt độ dưới 0 độ C, các hạt nước sẽ đóng băng thành những viên đá nhỏ.

Trong đó, các tỉnh miền núi và trung du có địa hình đồi núi phức tạp, góp phần đẩy luồng khí ẩm lên cao nhanh hơn, làm gia tăng cường độ của các cơn giông khiến mưa đá ở vùng núi (Lào Cai, Hà Giang, Sơn La...) thường xuất hiện nhiều và kích thước hạt đá to hơn ở đồng bằng.

Dự báo thời tiết 30.3: Hà Nội có mưa giông, đề phòng mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay 30.3, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội sẽ có mưa giông rải rác, một số nơi có mưa to, cần đề phòng xảy ra mưa đá, lốc, sét, gió giật mạnh.

