Dự báo thời tiết 30.3: Hà Nội có mưa giông, đề phòng mưa đá

Dự báo thời tiết ngày 30.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về giông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực nội thành Hà Nội.

Trong bản tin cập nhật khoảng 5 giờ sáng nay 30.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và giông cho khu vực các phường: Giảng Võ, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Long Biên, Đông Anh...

Dự báo thời tiết trong sáng nay, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa rào và giông mạnh cho các phường, xã kể trên, sau đó lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 30.3, Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29.3 đến 3 giờ ngày 30.3 có nơi trên 35 mm như các trạm: Phú Bình (Tuyên Quang) 44,2 mm; Yên Thịnh (Thái Nguyên) 42,2 mm; Na Sầm (Lạng Sơn) 39,2 mm; Tân Tiến (Lào Cai) là 38,4 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Đông bắc và đồng bằng Bắc bộ tiếp tục mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa trên 30 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to; trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C; cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong giai đoạn chuyển mùa từ tháng 3 - tháng 5, các hiện tượng mưa đá, giông lốc thường xảy ra bất ngờ và nguy hiểm, người dân cần chủ động gia cố mái nhà. Đặc biệt, khi có mưa giông, người dân nên hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn trước các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra như sét, mưa đá...