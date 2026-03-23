Dự báo thời tiết 23.3: Miền Bắc có nơi mưa trên 50 mm

Dự báo thời tiết hôm nay 23.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo mưa giông ở Bắc bộ, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết vùng núi và trung du Bắc bộ hôm nay có mưa giông

Từ sáng sớm nay, vùng núi và trung du Bắc bộ đã có mưa rào và giông cục bộ. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, khu vực này có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 20 mm, có nơi mưa to với lượng mưa trên 50 mm.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24- 26 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Dự báo thời tiết từ ngày 23 - 24.3, Bắc bộ và Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Dự báo thời tiết từ 24.3 - 1.4, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng thời kỳ 27 - 28.3, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng.