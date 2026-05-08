Dự báo thời tiết hôm nay 8.5: Mưa lớn cấp tập, 2 tỉnh nguy cơ lũ quét

Dự báo thời tiết hôm nay 8.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7.5 đến 3 giờ ngày 8.5 có nơi trên 100 mm như các trạm: Mỹ Bằng (Tuyên Quang) là 127,8 mm; Bất Bạt (Hà Nội) 127,4 m; Thanh Thủy (Phú Thọ) 125,4 mm; Đình Cả (Thái Nguyên) 110,4 mm; Nậm Lành 1 (Lào Cai) 105,2 mm…

Thời tiết hôm nay 8.5, miền Bắc, Bắc Trung bộ có nhiều điểm đang mưa lớn ẢNH: VRAIN

Dự báo thời tiết hôm nay 8.5, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm. Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10 - 20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 8.5, nhiều khu vực ở các tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An có mưa vừa, mưa to như: Móng Cái (Quảng Ninh) 55,2 mm; xã Châu Hoàn (Nghệ An) 85,4 mm.

Dự báo trong ngày hôm nay, nhiều khu vực ở Quảng Ninh, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên.

Tại Quảng Ninh, dự báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Ba Chẽ, Bình Liêu, Điền Xá, Hải Sơn, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Quảng Đức.

Còn tại Nghệ An, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở các xã, phường: Hùng Chân; Bình Chuẩn, Châu Hồng, Châu Lộc, Con Cuông, Keng Đu, Mường Chọng, Quỳ Châu, Thành Bình Thọ.

Thời tiết hôm nay Hà Nội sẽ có mưa giông

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một phần đông Bắc bộ. Ở các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, giông rải rác, có nơi mưa rất to; nhiệt độ phổ biến ở đồng bằng 23 - 26 độ C; vùng núi từ 21 - 23 độ C.

Dự báo trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục mở rộng xuống đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một phần Tây Bắc bộ. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở đông Bắc bộ, Thanh Hóa từ 21 - 24 độ C, vùng núi cao giảm dưới 21 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay trời mát, có mưa giông, nguy cơ xảy ra mưa đá, giông lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay thấp nhất từ 22 - 24 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM và Nam bộ hôm nay có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ TP.HCM thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 34 - 36 độ C.