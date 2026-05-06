Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26 - 29 độ vĩ bắc di chuyển xuống miền Bắc.

Miền Bắc đón không khí lạnh mới, nắng nóng trở lại vào giữa tháng 5

Dự báo, khoảng đêm 7.5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Từ đêm 7.5, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 - 24 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối 7 - 8.5 có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to; từ ngày 8.5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 22 - 24 độ C.

Từ rạng sáng 8.5, ở bắc vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6, sóng biển cao 1 - 2 m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8.5, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Nắng nóng trở lại miền Bắc giữa tháng 5

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 7 - 8.5, khu vực miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 100 mm.

Từ chiều tối 7 - 8.5, khu vực từ Hà Tĩnh - Huế có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Lưu ý, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển giông. Trường hợp đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.

Đối với gió giật mạnh, người dân cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ; tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.

Cơ quan khí tượng cho biết, sau đợt không khí lạnh này, nắng nóng sẽ quay trở lại khu vực miền Bắc, miền Trung.

Cụ thể, tại khu vực Đông Bắc bộ và Tây Bắc bộ, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến ngày 11.5. Từ khoảng ngày 12 - 13.5 trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này khoảng 34 - 35 độ C.

Tại miền Trung, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khoảng 9 - 10.5, sau đó nhiệt độ tăng dần lên. Đến ngày 13 - 14.5 khu vực bắc và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này khoảng 35 độ C.



