Dự báo thời tiết nắng nóng trên cả nước, có nơi trên 38 độ C

Phan Hậu
14/05/2026 07:45 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 14.5, nắng nóng mở rộng, bao trùm khắp 3 miền đất nước, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 14.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo về đợt nắng nóng mở rộng, bao trùm khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Dự báo thời tiết ngày 14.5 cả nước có nắng nóng

Ghi nhận trong ngày hôm qua 13.5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh từ Nghệ An - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk. Khu vực Nam bộ có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Hương Sơn (Hà Tĩnh) là 37,3 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) là 37,3 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) là 37,7 độ C; Trà My (Đà Nẵng) là 37,8 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) là 38 độ C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) là 38,2 độ C;Tà Lài (Đồng Nai) là 37,5 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 15.5, miền Bắc có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ C; cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Ở miền Trung, nắng nóng xảy ra từ Thanh Hóa - TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Tại Nam bộ, các tỉnh miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55 %.

Đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn do nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. 

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cũng theo dự báo, nắng nóng ở miền Bắc và miền Nam sẽ kết thúc từ ngày 16.5. Còn tại miền Trung, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 - 17.5, sau đó sẽ dịu dần.

