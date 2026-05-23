Hà Nội nóng nhất cả nước, miền Trung sẽ có nắng nóng trên 40 độ C

Phan Hậu
23/05/2026 17:36 GMT+7

Trong ngày 23.5, Hà Nội có nhiệt độ nắng nóng cao nhất cả nước. Dự báo thời tiết ngày 24 - 25.5, nhiệt độ miền Trung có nơi trên 40 độ C.

Chiều 23.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin nhanh diễn biến nắng nóng cập nhật đến 13 giờ cùng ngày cũng như dự báo thời tiết nắng nóng trong các ngày 24 - 25.5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, nắng nóng xảy ra ở nhiều tỉnh miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Trong đó, Hà Nội ghi nhận có nhiệt độ cao nhất cả nước.

Nhiệt độ cập nhật đến 13 giờ hôm nay, nhiều nơi trên 37 độ C như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 37,3 độ C; Sơn Tây (Hà Nội) 37,7 độ C; Láng (Hà Nội) 37,6 độ C... 

Dự báo thời tiết ngày 24 - 25.5, khu vực miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Dự báo nhiệt độ cao nhất ở các khu vực nói trên phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Riêng ngày 25.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực miền Đông Nam bộ trong 2 ngày tới sẽ có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, khu vực vực dân cư ở miền Bắc, miền Trung có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý người dân, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như: bê tông, đường nhựa... Từ khoảng 10 giờ - 16 giờ hằng ngày, người dân nên hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 - 28.5, miền Trung kéo dài đến 28.5, miền Đông Nam bộ đến 27.5. 

Dự báo thời tiết từ ngày 22.5 trở đi, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sang ngày 23.5, nắng nóng từ miền Trung sẽ mở rộng ra miền Bắc.

