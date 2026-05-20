Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sắp có đợt nắng nóng 39 độ C từ miền Trung mở rộng ra miền Bắc

Phan Hậu
Phan Hậu
20/05/2026 17:22 GMT+7

Dự báo thời tiết từ ngày 22.5 trở đi, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sang ngày 23.5, nắng nóng từ miền Trung sẽ mở rộng ra miền Bắc.

Chiều 20.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định sắp xảy ra đợt nắng nóng mới ở miền Trung, sau đó mở rộng ra các tỉnh miền Bắc.

Sắp có đợt nắng nóng 39 độ C từ miền Trung lan ra miền Bắc - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết miền Bắc, miền Trung sắp đợt nắng nóng mới

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 22.5, khu vực miền Trung bao gồm địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng.

Dự báo nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38 độ C. Đặc biệt, một số nơi ở miền Trung sẽ có nhiệt độ nắng nóng trên 39 độ C. Đợt nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến cuối tháng 5.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 23.5 trở đi, nắng nóng từ miền Trung có khả năng mở rộng ra các tỉnh miền Bắc.

Tuy nhiên, nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc có nền nhiệt độ không cao như khu vực miền Trung. Dự báo nhiệt độ nắng nóng tại miền Bắc phổ biến 35 - 37 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng duy trì trong 5 ngày, đến ngày 28.5, sau đó sẽ dịu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nhiều khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng xảy ra trong những ngày tới ở miền Trung, miền Bắc còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết nắng nóng: Miền Trung có 'tâm nóng' gần 40 độ C

Dự báo thời tiết nắng nóng: Miền Trung có 'tâm nóng' gần 40 độ C

Ngày 15.5, miền Bắc, Bắc Trung bộ nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ phổ biến trên 38 độ C, riêng miền Trung có nơi gần 40 độ C. Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Trung còn kéo dài trong 3 ngày tới.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng nắng nóng miền bắc miền Bắc nắng nóng thời tiết nắng nóng đợt nắng nóng miền bắc dự báo thời tiết nắng nóng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận