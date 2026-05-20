Sắp có đợt nắng nóng 39 độ C từ miền Trung mở rộng ra miền Bắc

Chiều 20.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định sắp xảy ra đợt nắng nóng mới ở miền Trung, sau đó mở rộng ra các tỉnh miền Bắc.

Dự báo thời tiết miền Bắc, miền Trung sắp đợt nắng nóng mới ẢNH: ĐÌNH HUY

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 22.5, khu vực miền Trung bao gồm địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng.

Dự báo nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38 độ C. Đặc biệt, một số nơi ở miền Trung sẽ có nhiệt độ nắng nóng trên 39 độ C. Đợt nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến cuối tháng 5.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 23.5 trở đi, nắng nóng từ miền Trung có khả năng mở rộng ra các tỉnh miền Bắc.

Tuy nhiên, nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc có nền nhiệt độ không cao như khu vực miền Trung. Dự báo nhiệt độ nắng nóng tại miền Bắc phổ biến 35 - 37 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng duy trì trong 5 ngày, đến ngày 28.5, sau đó sẽ dịu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nhiều khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng xảy ra trong những ngày tới ở miền Trung, miền Bắc còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.