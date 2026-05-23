Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo khung giờ thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, người dân hạn chế ra đường

Phan Hậu
Phan Hậu
23/05/2026 07:08 GMT+7

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục có thời tiết nắng nóng. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khung giờ nắng nóng gay gắt nhất, người dân cần hạn chế ra đường.

Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 23.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, các tỉnh miền Bắc và miền Trung tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, với cường độ gay gắt hơn so với ngày 22.5.

Dự báo khung giờ thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, người dân hạn chế ra đường- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung còn kéo dài trong nhiều ngày tới

ẢNH: T.N

Trong ngày 22.5, nắng nóng được ghi nhận xảy ra ở  đồng  bằng Bắc bộ, Phú Thọ; khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Đông Nam bộ.

Nhiệt độ nắng nóng cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Nghệ An, Quảng Trị, Đắk Lắk. Độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.5 và ngày mai 24.5, miền Bắc có nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 -  37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất 45 - 50%. 

Còn ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm không khí thấp nhất 40 - 45%. 

Miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất 45 - 50%.

Cảnh báo khung giờ thời tiết nắng nóng gay gắt nhất

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng trên diện rộng ở các khu vực nói trên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đặc bịệt, nhiều khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Các địa phương có nguy cơ cao xảy ra các vụ cháy rừng do thời tiết khô nóng kéo dài.

Nắng nóng cũng gây ra những tác động ảnh hưởng đến đến sức khỏe con người, cơ thể mệt mỏi, kiệt sức nếu hoạt động kéo dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về khung giờ có nắng nóng gay gắt nhất, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tham gia các hoạt động ngoài trời.

Cụ thể, ở miền Bắc, nhiệt độ nắng nóng phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian nắng gắt nhất từ 11 - 17 giờ.

Ở Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa nhiệt độ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, thời gian nóng nhất từ 10 - 18 giờ. Còn tại miền Đông Nam bộ nhiệt độ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; thời gian từ 13 - 16 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2 - 4 độ C hoặc cao hơn tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.  

Tin liên quan

Sắp có đợt nắng nóng 39 độ C từ miền Trung mở rộng ra miền Bắc

Sắp có đợt nắng nóng 39 độ C từ miền Trung mở rộng ra miền Bắc

Dự báo thời tiết từ ngày 22.5 trở đi, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sang ngày 23.5, nắng nóng từ miền Trung sẽ mở rộng ra miền Bắc.

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết nắng nóng dự báo thời tiết nắng nóng dự báo thời tiết hôm nay đợt nắng nóng nắng nóng miền bắc miền Bắc nắng nóng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận