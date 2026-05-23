Dự báo khung giờ thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, người dân hạn chế ra đường

Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 23.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, các tỉnh miền Bắc và miền Trung tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, với cường độ gay gắt hơn so với ngày 22.5.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung còn kéo dài trong nhiều ngày tới ẢNH: T.N

Trong ngày 22.5, nắng nóng được ghi nhận xảy ra ở đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ; khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Đông Nam bộ.

Nhiệt độ nắng nóng cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Nghệ An, Quảng Trị, Đắk Lắk. Độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.5 và ngày mai 24.5, miền Bắc có nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất 45 - 50%.

Còn ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm không khí thấp nhất 40 - 45%.

Miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất 45 - 50%.

Cảnh báo khung giờ thời tiết nắng nóng gay gắt nhất

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng trên diện rộng ở các khu vực nói trên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đặc bịệt, nhiều khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Các địa phương có nguy cơ cao xảy ra các vụ cháy rừng do thời tiết khô nóng kéo dài.

Nắng nóng cũng gây ra những tác động ảnh hưởng đến đến sức khỏe con người, cơ thể mệt mỏi, kiệt sức nếu hoạt động kéo dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về khung giờ có nắng nóng gay gắt nhất, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tham gia các hoạt động ngoài trời.

Cụ thể, ở miền Bắc, nhiệt độ nắng nóng phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian nắng gắt nhất từ 11 - 17 giờ.

Ở Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa nhiệt độ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, thời gian nóng nhất từ 10 - 18 giờ. Còn tại miền Đông Nam bộ nhiệt độ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; thời gian từ 13 - 16 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2 - 4 độ C hoặc cao hơn tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.