Hôm nay, nắng nóng diện rộng trở lại trên 11 tỉnh thành

Chí Nhân
22/05/2026 14:35 GMT+7

Trưa nay, nắng nóng quay trở lại trên 11 tỉnh thành ở khu vực miền Bắc và Trung. Dự báo nắng nóng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trưa 22.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Đông Hà (Quảng Trị) 36,2 độ C, Quảng Ngãi 36,2 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 36,5 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 36,2 độ C…; độ ẩm tương đối phổ biến 50 - 55%.

Hôm nay, nắng nóng diện rộng trở lại trên 11 tỉnh thành - Ảnh 1.

Nắng nóng diện rộng quay lại nhiều nơi trên cả nước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự báo, nắng nóng có xu hướng tiếp tục gia tăng và mở rộng trong những ngày tới. Cụ thể, từ ngày 23 - 24.5, khu vực Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%; thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 - 17 giờ.

Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%; thời gian nắng nóng từ 10 - 18 giờ.

Nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện thực tế.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Sáng nay, TP.HCM mưa lớn đúng giờ đi làm

Khoảng 7 giờ sáng nay 21.5, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn khiến việc đến trường và đi làm của nhiều người gặp khó khăn.

