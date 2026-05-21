Từ mai nắng nóng quay lại, miền Trung vượt 40 độ C

Chí Nhân
21/05/2026 06:49 GMT+7

Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đang giảm dần, trong khi từ ngày mai (22. 5), nắng nóng quay trở lại. Tại miền Trung, đỉnh điểm đợt nắng nóng rất gay gắt, có nơi vượt 40 độ C; Nam bộ và TP.HCM có nắng nóng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hết ngày hôm nay (21.5), mưa có xu hướng giảm nhanh trên cả nước và từ ngày mai 22.5, nắng nóng quay trở lại. Đợt nắng nóng mở rộng ở miền Trung và miền Bắc khoảng từ ngày 23 - 28.5, có nơi nóng rất gay gắt và đạt mức nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 40 độ C.

Từ mai nắng nóng quay lại, miền Trung vượt 40 độ C- Ảnh 1.

Mưa giảm, nắng nóng quay trở lại TP.HCM và Nam bộ, miền Trung nắng nóng gay gắt

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên nhân do các hình thế thời tiết đảo chiều, áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Biển Đông hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía bắc, qua Trung bộ và Bắc bộ. Thêm vào đó, từ ngày 23.5, vùng áp thấp nóng phía tây có khả năng phát triển mở rộng dần về phía đông. Những hình thái này khiến nắng nóng quay trở lại.

Trên khu Nam bộ và TP.HCM, gió tây nam cường độ yếu nên mưa cũng giảm dần, nắng nóng gia tăng. Từ ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM phổ biến 33 - 34 độ C. Đến ngày 23.5, có xu hướng gia tăng thêm, nắng nóng cục bộ xuất hiện một vài nơi với mức nhiệt cao nhất 34 - 35 độ C. Thời tiết TP.HCM phổ biến có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, gió Tây Nam cường độ yếu.

Khoảng ngày 27 - 28.5, khả năng thiết lập rãnh áp thấp qua khu vực giữa và nam Biển Đông, nhờ vậy, đợt mưa lớn trên diện rộng quay trở lại với TP.HCM và Nam bộ.

Cảnh báo, hiện các đợt nắng nóng và mưa giông xen kẽ nhau xuất hiện nên chênh lệch nhiệt độ lớn khiến mưa giông thường kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông. Vì vậy, khi xuất hiện mưa giông người dân cần chú ý phòng tránh ở các khu vực an toàn.

Mưa lớn kéo dài, nâng cấp cảnh báo thiên tai ở Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) nâng cấp cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn kéo dài ở Quảng Ninh lên cấp 2, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 6 địa phương.

