Nam bộ nắng nóng hạ nhiệt, Miền Bắc mưa to bất thường vì sao?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), đêm qua và sáng sớm nay (18.5), mưa to đến rất to tiếp tục được ghi nhận ở nhiều khu vực phía tây và đông Bắc bộ. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17.5 đến 3 giờ ngày 18.5 có nơi trên 100 mm như trạm: Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 254 mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 249 mm, Nga Sơn (Than Hóa) 127,4mm…



Rãnh áp thấp có trục nằm theo hướng tây bắc - đông nam kéo dài đến khu vực giữa Biển Đông, gây mưa to bất thường cho khu vực tây và đông Bắc bộ NGUỒN: VNDMS

Còn hệ thống đo mưa trực tuyến Vrain, cập nhật đến 7 giờ sáng nay tại Nấm Dần 2 (Lào Cai) là 237 mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 306,4 mm, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 123,4 mm…

Trong ngày hôm trước, ở 2 khu vực này cũng ghi nhận lượng mưa cao bất thường từ 100 đến trên 200 mm. Nguyên nhân mưa to bất thường do trên khu vực Bắc bộ xuất hiện rãnh áp có thấp trục nằm theo hướng tây bắc - đông nam kéo dài đến khu vực giữa Biển Đông. Rãnh áp thấp này là nơi hội tụ các ổ mây giông gây mưa lớn kèm theo giông lốc, sét cho phía tây và đông Bắc bộ.

Nhiều nơi tại các phường trung tâm khu vực Hạ Long ngập sâu, lực lượng chức năng đã phải cấm đường để đảm bảo an toàn ẢNH: N.T

Trong những ngày tới, rãnh áp thấp này có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía nam qua Trung bộ và nam Biển Đông, đến khoảng ngày 22 - 23.5 suy yếu dần. Do vậy, trong những ngày tới khu vực miền Bắc và bắc miền Trung tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Cảnh báo trong mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan là giông sét, mưa đá, gió giật mạnh; nên người dân và chính quyền địa phương cần hết sức chú ý phòng tránh nguy hiểm, cứu hộ cứu nạn kịp thời.

Dự báo ngày và đêm 18.5, khu vực đông Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế, duyên hải nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm, tập trung vào chiều tối và đêm.



Trong khi đó, Nam bộ và Tây nguyên, xuất hiện gió tây nam cường độ yếu và nhiễu độ gió đông tiếp tục duy trì gây mưa giông trên toàn khu vực. Mưa xuất hiện nhiều hơn phổ biến vào chiều tối và đêm. Lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Thời tiết chủ yếu, có nắng vào sáng và trưa, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày phổ biến từ 32 - 34 độ C.

TP.HCM, trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa lớn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa có thể xuất hiện ở tất cả các phường xã trên địa bàn.

Trên cả nước, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cảnh báo cấp 1.