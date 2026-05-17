Mưa lớn gây sạt lở, ngập nhiều nơi ở Quảng Ninh

Ngày 17.5, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực đồi núi, ven sông, ven biển.



Nước sông tại phía đông của tỉnh Quảng Ninh dâng cao uy hiếp các khu dân cư ẢNH: N.T

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ninh, từ sáng 17.5 đến ngày 19.5, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to kèm giông. Lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, nhiều nơi vượt 200 mm.

Một số tuyến đường tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh sạt lở, cản trở phương tiện lưu thông ẢNH: HỮU VIỆT

Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hồng Hà 212,2 mm, Than Hòn Gai 174,8 mm, Hạ Long 144,4 mm, Bãi Cháy 124,8 mm, An Biên 115,4 mm và Vũ Oai 113,7 mm.

Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến phố tại các xã, phường: Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Hoàng Quế, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà… bị ngập úng cục bộ.

Nhiều nơi tại các phường trung tâm khu vực Hạ Long ngập sâu, lực lượng chức năng đã phải cấm đường để đảm bảo an toàn ẢNH: N.T

Nhiều tuyến đường giao thông xuất hiện tình trạng nước dâng cao từ 30 - 50 cm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Một số khu vực trũng thấp ven sông, ven biển bị nước tràn vào nhà dân và ruộng lúa, hoa màu.

Đáng chú ý, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, taluy, bãi thải mỏ than và các công trình giao thông đang thi công. Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, đặc biệt ở Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà và khu vực miền núi phía đông tỉnh Quảng Ninh.

Mưa lớn tràn vào nhà dân, có nơi ngập sâu 30 - 50 cm ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ ảnh hưởng đời sống người dân, đợt mưa lớn còn tác động mạnh đến hoạt động du lịch, giải trí tại Quảng Ninh trong dịp cuối tuần.

Tại khu vực Hạ Long, nhiều du khách phải thay đổi lịch trình tham quan Vịnh Hạ Long, vui chơi ngoài trời hoặc chủ động rời Quảng Ninh sớm để tránh thời tiết xấu và nguy cơ ùn tắc giao thông. Một số tuyến tàu du lịch, hoạt động vui chơi ven biển cũng bị ảnh hưởng do mưa giông kéo dài.

QL18C bị sạt lở, hở hàm ếch ẢNH: N.T

Đặc biệt sân khấu sự kiện concert Y-Fest 2026 với quy mô 20.000 khán giả dự kiến sẽ diễn trong vào chiều cùng ngày đang bị ngập, nhiều khán giả do dự sẽ không tham dự chương trình để đảm bảo an toàn.

Các khu du lịch tại Bãi Cháy, Tuần Châu ghi nhận lượng khách giảm mạnh trong chiều và tối 17.5 khi mưa lớn xuất hiện trên diện rộng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cơ quan chức năng Quảng Ninh khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, sườn đồi có nguy cơ sạt lở đất; đồng thời chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo mưa lớn để bảo đảm an toàn.