Hôm nay, cả nước tiếp tục có mưa lớn giải nhiệt

Chí Nhân
17/05/2026 07:11 GMT+7

Đêm qua và sáng sớm nay (17.5), mưa lớn giải nhiệt xuất hiện khắp cả nước, nhiều nơi lượng mưa đo được vượt 100 mm. Tại TP.HCM, mưa xuất hiện trên diện rộng, dự báo chiều tối nay tiếp tục có mưa nhiều nơi.

Sau nhiều ngày chờ đợi, trong đêm qua người dân TP.HCM đã được đón trận mưa vàng giải nhiệt, lượng phổ biến từ 10 - 20 mm. Riêng một số khu vực xuất hiện mưa lớn như Long Sơn 27 mm, Cần Giờ 44,2 mm, Phước Hòa 81,8 mm.

TP.HCM và Nam bộ có mưa lớn giải nhiệt trên diện rộng, hôm nay mưa tiếp tục xuất hiện vào chiều tối và đêm

Dù đêm qua có mưa trên diện rộng nhưng sáng sớm nay (17.5), thời tiết TP.HCM tiếp tục oi bức rất khó chịu, nhiệt độ đã quay trở lại 28 độ C và mức nhiệt độ cảm nhận là 30 độ C. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới mức 35 - 36 độ C và nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C.

Trên khu vực Nam bộ, mưa lớn cũng xuất hiện nhiều nơi như: suối Kiết 3 (Lâm Đồng) 85,8 mm, Tân Trụ (Tây Ninh) 44,6 mm, Long Thành (Đồng Nai) 45,8 mm, Cẩm Sơn (Vĩnh Long) 57,2 mm, Cống Rạch Mương (Đồng Tháp) 38,4 mm…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), chiều và đêm nay (17.5) khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 70 mm.

Tại các tỉnh miền Bắc và Trung, mưa lớn giải nhiệt cũng xuất hiện nhiều nơi, một số nơi lượng mưa tính từ 19 giờ đêm qua đến 3 giờ sáng hôm nay trên 100 mm như trạm: Đàm Thủy (Cao Bằng) 178,6 mm, Quỳnh Phụ (Hưng Yên) 105,6 mm, Trực Đạo (Ninh Bình) 109,8 mm

Dự báo ngày và đêm 17.5, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 80 mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 70 mm.

Cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cảnh báo cấp 1.

Mưa lớn giải nhiệt khu vực trung tâm TP.HCM

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16.5, trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng oi bức.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
