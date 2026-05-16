Mưa lớn giải nhiệt khu vực trung tâm TP.HCM

Nhiều người dân ở khu vực chợ Bến Thành cho biết, khoảng 18 giờ mây giông phát triển mạnh và trong gió có hơi lạnh nên vô cùng phấn khởi. Khoảng 30 phút sau, một trận mưa lớn kéo dài giúp giải nhiệt hoàn toàn sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, dù nắng không mạnh như những ngày trước nhưng tình trạng oi bức cảm giác như 44 - 45 độ C. "Đây thật sự là trận mưa vàng giải nhiệt cho khu vực trung tâm thành phố sau nhiều ngày nắng nóng và cũng là điều mà nhiều người dân TP.HCM chờ đợi lâu nay. Hy vọng mưa còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới", anh Võ Phước Lâm tâm sự.

Trung tâm TP.HCM có mưa lớn giải nhiệt ẢNH: PHƯỚC LÂM

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, do nhiễu động gió đông trên cao và gió tây nam cường độ từ trung bình đến yếu gây mưa giông. Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên nhiều khu vực phường/ xã như: Bến Thành, Sài Gòn, Bình Thạnh, Tân Mỹ, Tân Hưng (Khu dân cư Kim Sơn, Lotte Mart, quận 7 cũ), Phú Định, Diên Hồng, Minh Phụng, Chợ Lớn, Bình Chánh, Hưng Long, Nhà Bè, Phước Thành, An Long...

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực trên sau mở rộng ra các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Dự báo, đợt mưa vàng giải nhiệt này còn kéo dài đến ngày 19.5, nhờ vậy nhiệt độ ở TP.HCM trong những ngày tới giảm đáng kể.