Tin vui: Gió tây nam xuất hiện, hôm nay TP.HCM có mưa vàng giải nhiệt

Hôm qua, TP.HCM ghi nhận mức nhiệt cao nhất tại Nhà Bè là 37 độ C. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi khác trên khu vực Nam bộ như Tây Ninh 37,5 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,3 độ C, Mỹ Tho (Đồng Tháp) 37 độ C…

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ có mưa vàng giải nhiệt sau 1 tuần nắng nóng gay gắt ẢNH: M.Đ

Trong buổi sáng và trưa nay (15.5), thời tiết TP.HCM và Nam bộ vẫn còn nắng nóng, oi bức với mức nhiệt cao nhất 35 - 36 độ C. Đáng chú ý, nhiệt độ cảm nhận tăng mạnh từ 2 - 4 độ C do độ ẩm trong không khí tăng cao và quá trình chuyển pha của hơi nước thành mây tạo thêm nhiệt gây nóng bức.



Tuy nhiên, vào chiều và tối nay, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa vàng giải nhiệt. Đợt mưa này do rãnh áp thấp có trục vắt qua nam Trung bộ và Nam bộ. Mưa chuyển mùa có thể kéo dài trong 4 ngày tới, khiến nắng nóng bớt gay gắt, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM phổ biến còn 32 - 34 độ C.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến trưa chiều trời nắng nóng, cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Vào buổi chiều có mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng

Quan trọng hơn, từ hôm qua (14.5), gió tây nam đã xuất hiện trên vùng biển khu vực Nam bộ, khoảng ngày 19 - 20.5 sẽ mạnh dần lên. Điều này đồng nghĩa với mùa mưa đang đến rất gần với người dân Nam bộ. Trong giai đoạn này, thời tiết oi bức; giông, sét, vòi rồng, mưa đá thường xuất hiện nên người dân hết sức chú ý phòng tránh.

Miền Trung nắng nóng vượt 39 độ C Ngày 14.5, Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như các trạm Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,4 độ C, Nam Định (Ninh Bình) 38,4 độ C, Phủ Lý (Ninh Bình) 38,5 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 38,1 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,3 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,5 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Nắng nóng gay gắt ở các khu vực trên còn kéo dài trong những ngày tới. Từ ngày 17.5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc bộ. Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17.5.



