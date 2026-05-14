Nóng hầm hập từ lúc 'mở mắt' tại TP.HCM còn kéo dài bao lâu?

Chí Nhân
14/05/2026 14:42 GMT+7

Người dân TP.HCM đang trải qua những ngày nắng nóng từ lúc mở mắt (thức dậy buổi sáng) cho đến khi đi ngủ.

Sáng nay 14.5, thời tiết TP.HCM tiếp tục nóng hầm hập từ sáng sớm. Nhiều người dân TP.HCM cảm thấy sốc khi mới sáng sớm ứng dụng thời tiết trên điện thoại thông báo nhiệt độ khí tượng 28 độ C nhưng nhiệt cảm thực tế đến 32 độ C. Trước đó, ngày 13.5, lúc 7 giờ sáng, nhiệt độ khí tượng 28 độ C, nhiệt độ cảm nhận là 30 độ C, đến giữa trưa nhiệt cảm duy trì mức 36 - 37 độ C, không khí oi bức, ngột ngạt, khó chịu.

Nhiệt độ cảm nhận tăng cao khiến thời tiết TP.HCM nóng hầm hập từ sáng sớm

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan, hiện độ ẩm trong không khí gia tăng do mây giông phát triển. Quá trình chuyển pha từ hơi nước ngưng tụ thành mây sản sinh thêm nhiệt bổ sung vào không khí (tiềm nhiệt). Nhiệt độ cao và độ ẩm lớn gây cảm giác oi bức khó chịu. "Có thể hình dung cảm giác tương tự chúng ta đang ở trong một nồi hơi khổng lồ, biểu hiện thường thấy trong giai đoạn chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa. Đây cũng là giai đoạn mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá, vòi rồng nên người dân hết sức thận trọng, cần chú ý tìm nơi an toàn để tránh, trú khi thời tiết thay đổi", bà Lan khuyến cáo.

Cả nước nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Nắng nóng diện rộng khắp các vùng miền trên cả nước

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt nắng nóng ở TP.HCM và Nam bộ sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 15.5, sau đó dịu dần. Trong những ngày tới, khu vực này sẽ đón một đợt mưa giông mới giúp hạ nhiệt nắng nóng. 

Trên phạm vi cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, hôm nay Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam bộ có nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm Bắc Mê (Tuyên Quang), Phủ Lý (Ninh Bình), Trà My (Đà Nẵng) 37,2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,8 độ C, An Nhơn (Gia Lai) 37,6 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Dự báo trong 2 ngày tới, Bắc bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

