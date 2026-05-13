Cả nước nắng nóng

Hôm nay, lần đầu tiên trong tháng 5 nắng nóng xuất hiện khắp cả 3 miền. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Lúc 13 giờ ngày 13.5, ở miền Bắc, mức nhiệt cao nhất tại trạm Láng (Hà Nội) 35,7 độ C và Phù Yên (Sơn La) 35,4 độ C.



Hôm nay nắng nóng xuất hiện khắp cả 3 miền

Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất tại Đông Hà (Quảng Trị) 37 độ C, Trà My (Đà Nẵng) 36,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,6 độ C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 36,8 độ C.

Ở Nam bộ, nhiệt độ cao nhất tại Tà Lài (Đồng Nai) 36,3 độ C, Mỹ Tho (Đồng Tháp) 35,8 độ C, Sóc Trăng (Cần Thơ) 35,6 độ C. Khu vực này có nắng nóng diện rộng và đã kéo dài 5 ngày liên tiếp, dự báo sẽ còn kéo dài đến hết ngày 15.5, với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên cả nước trong những ngày tới NGUỒN: NCHMF - ĐỒ HỌA AI

Đối với các tỉnh miền Trung, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 16 - 17.5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn nhiệt độ khí tượng phổ biến từ 2 - 4 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nguyên nhân nắng nóng do áp thấp nóng phía tây có xu hướng mạnh trở lại. Với Nam bộ, nhiễu động gió trên cao vẫn tồn tại có thể gây mưa giông cục bộ cho một số khu vực. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.