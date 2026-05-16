95% El Nino sắp xuất hiện, nhiều nơi nắng nóng gia tăng

Chí Nhân
16/05/2026 10:49 GMT+7

90% El Nino sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và có thể là tới đầu năm 2027, khả năng đạt cường độ mạnh. Sự xuất hiện của El Nino khiến thời tiết diễn biến bất thường hơn.

El Nino sắp xuất hiện sẽ khiến cho cao điểm mùa nắng nóng ở miền Bắc và Trung càng thêm gay gắt. Đáng chú ý khi đợt nắng nóng hiện tại, nhiều nơi ở 2 khu vực này đã xuất hiện mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới 39 - 40 độ C. 

ẢNH: DUY TÂN

Cụ thể, trong ngày hôm qua (15.5), ở Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Kim Bôi (Phú Thọ) 38,8 độ C, Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,2 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 38,7 độ C, Hà Tĩnh 38,6 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 38,8 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,6 độ và đặc biệt là Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,7 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. 

Bản tin dự báo khí hậu mùa mới được công bố của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, trong tuần đầu tháng 5, nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương (khu vực NINO 3.4) cao hơn trung bình nhiều năm 0,4 độ C (từ 0,5 độ C trở lên được xác định là El Nino xuất hiện). Do vậy, NCHMF dự báo có đến 95% El Nino sắp xuất hiện.

Trong giai đoạn đầu của El Nino (từ tháng 6 - 8), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng gia tăng về cường độ tại Bắc bộ và các tỉnh miền Trung, đặc biệt khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ - do nơi đây trùng với cao điểm nắng nóng trong năm. Vì vậy, số ngày nắng nóng xảy ra nhiều hơn năm 2025 và trung bình nhiều năm qua.

Trái ngược với xu hướng nắng nóng gia tăng ở các khu vực trên thì khu vực Nam bộ, Tây nguyên và Bắc bộ sẽ xuất hiện một số đợt mưa to. Các khu vực này có lượng mưa tương đương trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trong tháng 6 ở Nam bộ từ 150 - 300 mm, còn tháng 7 tăng nhẹ lên 200 - 400 mm và tháng 8 từ 200 - 350 mm.

Trong giai đoạn này trên khu vực Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 5 cơn bão (áp thấp nhiệt đới) trong đó có khoảng 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong giai đoạn từ tháng 9 - 11, khả năng cao El Nino vẫn duy trì khiến nhiệt độ trung bình trên cả nước tăng từ 0,5 - 1,5 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 9, tổng lượng mưa cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 20%.

Mưa vàng giải nhiệt xuất hiện, vì sao Nam bộ nóng hầm hập?

Trong ngày 15.5, khu vực Nam bộ nắng nóng 37 - 38 độ C như: Biên Hòa (Đồng Nai) 37,9 độ C, Tây Ninh 37,8 độ C, Nhà Bè (TP.HCM) 37 độ C, Mỹ Tho (Đồng Tháp) 37 độ C... Tuy nhiên, theo cảm nhận của nhiều người, thời tiết oi bức rất khó chịu, nhiệt độ như 40 - 42 độ C. Nguyên nhân do quá trình chuyển pha của hơi nước trong tỏa thêm nhiệt vào không khí trong khi lượng mưa còn nhỏ và diện hẹp nên khi nước mưa "va" vào bê tông và nhựa đường làm cho nhiệt tích tụ những nơi này thoát ra nhiều hơn. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trong hôm nay và những ngày tiếp theo, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực này, nhờ vậy thời tiết sẽ bớt oi bức, nhiệt độ cao nhất giảm xuống 31 - 33 độ C.


