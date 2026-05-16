Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, 'mưa vàng' giải nhiệt khắp cả nước

Chí Nhân
Chí Nhân
16/05/2026 06:40 GMT+7

Trong đêm qua, khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có 'mưa vàng' giải nhiệt với lượng có nơi trên 100 mm. Dự báo trong hôm nay, cả 3 miền có mưa to đến rất to giúp cả nước giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Sau nhiều ngày nắng nóng, hôm nay 16.5, 'mưa vàng' xuất hiện khắp cả 3 miền, nhưng thời điểm mưa khác nhau. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hiện khu vực Tây nguyên và Đông Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm như: Hà Bang (Đắk Lắk) 83,4 mm, Hương Lâm (Lâm Đồng) 148,8 mm, Tà Lài (Đồng Nai) 92,2 mm…

Hôm nay, 'mưa vàng' giải nhiệt khắp cả nước- Ảnh 1.

Mưa to kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi ở các Quảng Ngãi và Lâm Đồng

NGUỒN: CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Mưa to dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở một số địa phương trên địa bàn Quảng Ngãi và Đồng Nai. Tại Quảng Ngãi gồm: Mô Rai; Bờ Y, Đăk Hà, Đăk Mar, Đăk Pék, Đăk Pxi, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đăk Ui, Dục Nông, Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Đào, Măng Ri, Ngọc Linh, Ngọk Bay, Ngọk Tụ, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Xốp, Ya Ly.

Còn tại Đồng Nai gồm: Bom Bo, Đak Nhau, Tà Lài; Bình Tân, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đa Kia, Đăk Ơ, Nam Cát Tiên, Phú Nghĩa, Tân Tiến, Thiện Hưng.

Dự báo trong ngày và đêm nay (16.5), khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa giải nhiệt với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Hiện mây giông phát triển mạnh, trong 3 giờ tới gây mưa kèm theo giông, sét nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 90 mm, có nơi trên 90 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Hôm nay, 'mưa vàng' giải nhiệt khắp cả nước- Ảnh 2.

Mưa to xuất hiện nhiều nơi, khu vực Tây nguyên và Đông Nam bộ đang tiếp tục mưa lớn. Trong ngày hôm nay, cả nước có mưa giải nhiệt

NGUỒN: VNDMS

Trong ngày hôm nay, mưa cũng xuất hiện ở khu vực Tây Nam bộ, phổ biến là mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Khu vực Bắc bộ, trong chiều và đêm nay có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Chiều tối và tối nay, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 25 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Sau những ngày nắng nóng gay gắt, trong mưa giông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp độ 1; người dân cần hết sức chú ý phòng tránh.

Tin liên quan

TP.HCM đã có 'mưa vàng' giải nhiệt

TP.HCM đã có 'mưa vàng' giải nhiệt

Trưa nay (15.5), 'mưa vàng' giải nhiệt bắt đầu xuất hiện ở một số khu vực trên địa bàn TP.HCM. Ngược lại, ở miền Bắc và miền Trung nắng nóng gia tăng, nhiều nơi nhiệt độ vượt 38 độ C.

Tin vui: Gió tây nam xuất hiện, hôm nay TP.HCM có mưa vàng giải nhiệt

Khám phá thêm chủ đề

mưa vàng mưa to nắng nóng giông sét mưa lớn tây nguyên mưa to Nam bộ mưa to
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận