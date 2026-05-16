Hôm nay, 'mưa vàng' giải nhiệt khắp cả nước

Sau nhiều ngày nắng nóng, hôm nay 16.5, 'mưa vàng' xuất hiện khắp cả 3 miền, nhưng thời điểm mưa khác nhau. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hiện khu vực Tây nguyên và Đông Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm như: Hà Bang (Đắk Lắk) 83,4 mm, Hương Lâm (Lâm Đồng) 148,8 mm, Tà Lài (Đồng Nai) 92,2 mm…

NGUỒN: CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Mưa to dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở một số địa phương trên địa bàn Quảng Ngãi và Đồng Nai. Tại Quảng Ngãi gồm: Mô Rai; Bờ Y, Đăk Hà, Đăk Mar, Đăk Pék, Đăk Pxi, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đăk Ui, Dục Nông, Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Đào, Măng Ri, Ngọc Linh, Ngọk Bay, Ngọk Tụ, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Xốp, Ya Ly.

Còn tại Đồng Nai gồm: Bom Bo, Đak Nhau, Tà Lài; Bình Tân, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đa Kia, Đăk Ơ, Nam Cát Tiên, Phú Nghĩa, Tân Tiến, Thiện Hưng.

Dự báo trong ngày và đêm nay (16.5), khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa giải nhiệt với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Hiện mây giông phát triển mạnh, trong 3 giờ tới gây mưa kèm theo giông, sét nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 90 mm, có nơi trên 90 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

NGUỒN: VNDMS

Trong ngày hôm nay, mưa cũng xuất hiện ở khu vực Tây Nam bộ, phổ biến là mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Khu vực Bắc bộ, trong chiều và đêm nay có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Chiều tối và tối nay, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 25 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Sau những ngày nắng nóng gay gắt, trong mưa giông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp độ 1; người dân cần hết sức chú ý phòng tránh.