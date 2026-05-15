Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM đã có 'mưa vàng' giải nhiệt

Chí Nhân
15/05/2026 15:04 GMT+7

Trưa nay (15.5), 'mưa vàng' giải nhiệt bắt đầu xuất hiện ở một số khu vực trên địa bàn TP.HCM. Ngược lại, ở miền Bắc và miền Trung nắng nóng gia tăng, nhiều nơi nhiệt độ vượt 38 độ C.

Tại TP.HCM, trưa nay, 'mưa vàng' giải nhiệt đã xuất hiện ở một số khu vực như Hàng Xanh, phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình… Mây giông tiếp tục phát triển gây mưa ở nhiều nơi khác, nhờ vậy thời tiết tạm thời bớt nóng bức. Ngoài TP.HCM, một số tỉnh thành miền Tây như Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long mây giông cũng phát triển gây mưa ở nhiều khu vực. 

TP.HCM có 'mưa vàng' giải nhiệt, miền Bắc và Trung nắng nóng gia tăng - Ảnh 1.

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ đón đợt 'mưa vàng' giải nhiệt sau 7 ngày liên tiếp nắng nóng gay gắt

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở Nam bộ, trưa nay, nhiều địa phương tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) là 36,4 độ C, Thủ Dầu Một (TP.HCM) 36,1 độ C, Ba Tri (Vĩnh Long) 36,6 độ C, Mỹ Tho (Đồng Tháp) 36,3 độ C… Đợt nắng nóng ở Nam bộ cơ bản sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. 

Hiện tại, khu vực này xuất hiện rãnh áp thấp, gây nên đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ chiều tối nay đến khoảng ngày 19.5. Bên cạnh rãnh áp thấp, gió tây nam cũng xuất hiện báo hiệu mùa mưa đang đến rất gần. Hiện tại, gió tây nam còn yếu và ở tầng thấp, khoảng ngày 20.5 sẽ mạnh lên và mưa mở rộng hơn ở nhiều nơi trên khu vực Nam bộ. 

Ngược lại, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh thành miền Bắc và Trung. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), lúc 13 giờ ngày 15.5, ở Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C như trạm Kim Bôi (Phú Thọ) 38,3 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,8 độ C…; độ ẩm tương đối phổ biến 50 - 55%.

Dự báo, tình trạng nắng nóng còn kéo dài vài ngày tới, ở khu vực Bắc bộ kết thúc sau ngày 17.5 còn miền Trung sau ngày 18.5.


Tin vui: Gió tây nam xuất hiện, hôm nay TP.HCM có mưa vàng giải nhiệt

Hôm nay (15.5), ngày cuối cùng của đợt nắng nóng hiện tại, dự báo sẽ có mưa vàng giải nhiệt ở TP.HCM và Nam bộ. Từ hôm qua, gió tây nam cũng đã xuất hiện, đồng nghĩa với mùa mưa đang đến gần.

