TP.HCM đã có 'mưa vàng' giải nhiệt

Tại TP.HCM, trưa nay, 'mưa vàng' giải nhiệt đã xuất hiện ở một số khu vực như Hàng Xanh, phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình… Mây giông tiếp tục phát triển gây mưa ở nhiều nơi khác, nhờ vậy thời tiết tạm thời bớt nóng bức. Ngoài TP.HCM, một số tỉnh thành miền Tây như Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long mây giông cũng phát triển gây mưa ở nhiều khu vực.

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ đón đợt 'mưa vàng' giải nhiệt sau 7 ngày liên tiếp nắng nóng gay gắt ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở Nam bộ, trưa nay, nhiều địa phương tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) là 36,4 độ C, Thủ Dầu Một (TP.HCM) 36,1 độ C, Ba Tri (Vĩnh Long) 36,6 độ C, Mỹ Tho (Đồng Tháp) 36,3 độ C… Đợt nắng nóng ở Nam bộ cơ bản sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.

Hiện tại, khu vực này xuất hiện rãnh áp thấp, gây nên đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ chiều tối nay đến khoảng ngày 19.5. Bên cạnh rãnh áp thấp, gió tây nam cũng xuất hiện báo hiệu mùa mưa đang đến rất gần. Hiện tại, gió tây nam còn yếu và ở tầng thấp, khoảng ngày 20.5 sẽ mạnh lên và mưa mở rộng hơn ở nhiều nơi trên khu vực Nam bộ.

Ngược lại, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh thành miền Bắc và Trung. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), lúc 13 giờ ngày 15.5, ở Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C như trạm Kim Bôi (Phú Thọ) 38,3 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,8 độ C…; độ ẩm tương đối phổ biến 50 - 55%.

Dự báo, tình trạng nắng nóng còn kéo dài vài ngày tới, ở khu vực Bắc bộ kết thúc sau ngày 17.5 còn miền Trung sau ngày 18.5.



