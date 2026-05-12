Quảng Ninh tăng chỉ tiêu lớp 10 công lập

Chiều 12.5, tại hội nghị thông tin báo chí, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, Quảng Ninh sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Theo đó, năm học 2025 - 2026, Quảng Ninh có 24.611 học sinh lớp 9, tăng 2.713 em so với năm học trước, kéo theo áp lực tuyển sinh vào lớp 10 gia tăng đáng kể.

Quảng Ninh tăng thêm 24 lớp 10 công lập so với năm học trước

Để đáp ứng nhu cầu học tập, tỉnh dự kiến tăng thêm 30 lớp và 1.351 chỉ tiêu tuyển sinh THPT cho năm học 2026 - 2027. Trong đó, khối trường công lập tăng mạnh với 24 lớp, tương ứng 1.069 học sinh, khối tư thục tăng 6 lớp với 282 chỉ tiêu mới.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Quảng Ninh, năm nay khoảng 50,3% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập. Trong khi đó, khối trường tư thục tiếp tục tuyển sinh bằng hình thức xét học bạ, góp phần giảm áp lực cạnh tranh và mở thêm lựa chọn học tập cho học sinh.

Kỳ thi lần này, học sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT không chuyên sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 - 24.6 với 3 môn gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Trong đó, sáng 23.6, thí sinh thi ngữ văn, chiều thi ngoại ngữ; sáng 24.6 thi toán.

Đối với Trường THPT chuyên Hạ Long, thí sinh dự thi từ ngày 23 - 25.6. Sau các môn chung, học sinh sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào chiều 24.6 và sáng 25.6, thời gian làm bài 150 phút mỗi môn.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Ninh, chậm nhất ngày 10.7 sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến; kết quả phúc khảo cùng điểm chuẩn chính thức được công bố trước ngày 17.7.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục Quảng Ninh dự kiến thành lập 32 hội đồng coi thi với khoảng 735 phòng thi, huy động khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng phối hợp tham gia tổ chức kỳ thi.



Một điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là địa bàn tuyển sinh sẽ được triển khai theo mô hình đơn vị hành chính mới sau sắp xếp xã, phường và đặc khu. Đồng thời, ngành giáo dục tiếp tục mở rộng phạm vi tuyển sinh giữa các khu vực nhằm tạo thêm cơ hội lựa chọn trường học phù hợp cho học sinh.

Đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vẫn được ưu tiên đảm bảo công bằng, không thấp hơn các địa bàn khác nhằm tạo điều kiện tiếp cận giáo dục cho học sinh vùng khó khăn.