‘Siêu trộm’ tiền vàng bị bắt giữ ở Quảng Ninh

Ngày 6.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (33 tuổi, trú xã Việt Khê, TP.Hải Phòng), là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.



Nghi phạm Nguyễn Văn Sáng cùng tang vật của vụ án ẢNH: N.T

Theo cơ quan điều tra, ngày 21.1, bà B.T.H. (53 tuổi, trú xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 1,7 cây vàng trị giá hơn 259 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt.

Trong lúc lực lượng công an đang truy xét thì tiếp tục xảy ra vụ đột nhập khác tại P.Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, đối tượng phá két sắt, lấy đi vàng và tiền mặt của gia đình chị L.T.L. (26 tuổi) với tổng giá trị khoảng 1,2 tỉ đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra nhận định nghi phạm là đối tượng có kinh nghiệm, hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi và thường xuyên di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Sáng là nghi phạm chính. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, từng nằm trong diện theo dõi của công an nhiều địa phương liên quan các vụ trộm cắp tài sản.



Đến đêm 29.4, lực lượng chức năng bắt giữ "siêu trộm" Nguyễn Văn Sáng khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở tỉnh Tuyên Quang. Tang vật thu giữ gồm hơn 192 triệu đồng tiền mặt và khoảng 4,38 lượng vàng liên quan các vụ trộm cắp tài sản.



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáng khai nhận toàn bộ hành vi gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Ninh.

Mở rộng điều tra, đối tượng tiếp tục khai thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đó có vụ xảy ra tại xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh vào tháng 10.2025, Sáng đã trộm 4,6 cây vàng cùng 18 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Sáng còn liên quan 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc TP.Hải Phòng, với tổng tài sản chiếm đoạt gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng 19 chỉ vàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sáng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.