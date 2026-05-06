Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

‘Siêu trộm’ tiền vàng bị bắt giữ ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/05/2026 16:32 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 'siêu trộm' Nguyễn Văn Sáng - nghi phạm gây nhiều vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới hàng tỉ đồng.

Ngày 6.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (33 tuổi, trú xã Việt Khê, TP.Hải Phòng), là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.

Bắt ‘siêu trộm’ gây hàng loạt vụ đột nhập liên tỉnh - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Văn Sáng cùng tang vật của vụ án

ẢNH: N.T

Theo cơ quan điều tra, ngày 21.1, bà B.T.H. (53 tuổi, trú xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 1,7 cây vàng trị giá hơn 259 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt.

Trong lúc lực lượng công an đang truy xét thì tiếp tục xảy ra vụ đột nhập khác tại P.Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, đối tượng phá két sắt, lấy đi vàng và tiền mặt của gia đình chị L.T.L. (26 tuổi) với tổng giá trị khoảng 1,2 tỉ đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra nhận định nghi phạm là đối tượng có kinh nghiệm, hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi và thường xuyên di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Sáng là nghi phạm chính. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, từng nằm trong diện theo dõi của công an nhiều địa phương liên quan các vụ trộm cắp tài sản.

Đến đêm 29.4, lực lượng chức năng bắt giữ "siêu trộm" Nguyễn Văn Sáng khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở tỉnh Tuyên Quang. Tang vật thu giữ gồm hơn 192 triệu đồng tiền mặt và khoảng 4,38 lượng vàng liên quan các vụ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáng khai nhận toàn bộ hành vi gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Ninh.

Mở rộng điều tra, đối tượng tiếp tục khai thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đó có vụ xảy ra tại xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh vào tháng 10.2025, Sáng đã trộm 4,6 cây vàng cùng 18 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Sáng còn liên quan 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc TP.Hải Phòng, với tổng tài sản chiếm đoạt gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng 19 chỉ vàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sáng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Trộm xe trước trường đại học, 'siêu trộm' đụng tổ tuần tra

Trộm xe trước trường đại học, 'siêu trộm' đụng tổ tuần tra

Lợi dụng sơ hở của sinh viên khi để xe trước cổng trường, nam thanh niên quê tỉnh Đắk Lắk mang theo đoản tự chế phá khóa, trộm hàng loạt xe máy ở TP.Đà Nẵng.

2 'siêu trộm' gây ra hơn 150 vụ trộm trong 20 ngày

Khám phá thêm chủ đề

TP. Hải Phòng tỉnh Quảng Ninh tỉnh Bắc Ninh Phòng Cảnh sát hình sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận