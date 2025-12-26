2 'siêu trộm' gây ra hơn 150 vụ trộm trong 20 ngày

Ngày 26.12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Bùi Văn Hội ẢNH: CÔNG AN NGHỆ AN

2 nghi phạm bị bắt giữ là Bùi Văn Hội (20 tuổi, có 1 tiền án về tội cướp tài sản) và Bùi Phúc Tráng (18 tuổi), đều ngụ xã Can Lộc, Hà Tĩnh.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, từ đầu tháng 12 đến khi bị bắt giữ, Hội và Tráng đã dùng kìm cộng lực cắt phá khóa, thực hiện hơn 150 vụ đột nhập các trạm thu phát sóng của các nhà mạng ở Nghệ An để trộm dây cáp chống sét.

Công an bắt 2 nghi phạm và thu giữ tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN NGHỆ AN

Sau khi lấy trộm dây cáp (hơn 1 tấn đồng thành phẩm) tại hơn 150 cột sóng ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hội và Tráng mang đi bán được hơn 200 triệu đồng. Theo các nhà mạng, tổng thiệt hại các vụ trộm do 2 nghi phạm này gây là khoảng 1 tỉ đồng.

Ngày 21.12, khi Hội và Tráng đang cắp trộm dây cáp đồng tại trạm phát sóng trên địa bàn xóm Cừa, xã Tân Phú, Nghệ An, thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.