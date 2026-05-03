Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Dịp lễ 30.4 - 1.5: Chèo kayak, lách qua hang đá khám phá vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/05/2026 11:07 GMT+7

Dịp 30.4 - 1.5, du khách đổ xô đến vịnh Hạ Long để chèo kayak. Đặc biệt, tại hang Luồn, du khách thích thú trải nghiệm len qua hang đá, ngắm vịnh và tương tác với đàn khỉ vàng giữa không gian di sản kỳ vĩ.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, dịch vụ chèo kayak trên vịnh Hạ Long trở thành một trong những hoạt động "hot" nhất, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước về trải nghiệm. Ngay từ sáng sớm, khu vực hang Luồn, điểm chèo kayak nổi tiếng đã nhộn nhịp, du khách sẵn sàng mặc áo phao cho chuyến trải nghiệm đáng nhớ giữa lòng di sản.

Dịp lễ 30.4 - 1.5: Đổ xô len hang, ngắm 'Ngộ Không' trên vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Du khách chèo kayak, thả mình giữa thiên nhiên trong xanh của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại hang Luồn, nơi sôi động nhất trong dịp lễ, du khách phải cúi mình chèo qua cửa hang thấp hình vòng cung, để rồi bất ngờ bước vào một hồ nước mặn tĩnh lặng, bốn bề là vách đá dựng đứng phủ xanh cây rừng. 

Điểm nhấn đặc biệt tại đây là đàn khỉ vàng sinh sống tự nhiên, thường xuyên xuất hiện trên vách đá, tạo nên trải nghiệm hiếm có khi du khách vừa chèo kayak vừa quan sát, thậm chí cho khỉ ăn trong khoảng cách gần.

Dịp lễ 30.4 - 1.5: Đổ xô len hang, ngắm 'Ngộ Không' trên vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Du khách chèo kayak qua cửa hang Luồn

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

"Chèo kayak vịnh Hạ Long mang lại cảm giác rất khác. Không còn là đứng trên tàu ngắm cảnh, mà là mình thực sự đi vào trong lòng di sản", anh Minh Tuấn (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ sau khi hoàn thành hành trình tại hang Luồn.

Dịp lễ 30.4 - 1.5: Đổ xô len hang, ngắm 'Ngộ Không' trên vịnh Hạ Long - Ảnh 3.

Cửa hang Luồn khi thủy triều lên càng hẹp hơn, du khách cúi khom người để len qua

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ hang Luồn, nhiều tuyến chèo kayak trên vịnh Hạ Long khác cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong dịp 30.4 - 1.5. 

Khu vực Ba Hang thu hút du khách yêu thích khám phá địa chất với hệ thống hồ nước thông nhau qua các cửa hang nhỏ. Trong khi đó, Hồ Ba Hầm lại hấp dẫn bởi không gian biệt lập, được ví như "mê cung xanh" giữa lòng di sản với chuỗi hồ kín liên hoàn, hệ sinh thái nguyên sơ hiếm có.

Dịp lễ 30.4 - 1.5: Đổ xô len hang, ngắm 'Ngộ Không' trên vịnh Hạ Long - Ảnh 4.

Điều đặc biệt là khi chèo kayak, du khách còn được tương tác với đàn khỉ vàng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không đơn thuần là hoạt động thể thao dưới nước, chèo kayak trên vịnh Hạ Long mở ra cách tiếp cận di sản theo hướng chủ động và chân thực. 

Du khách tự tay chèo, len lỏi qua các hang luồn dạng hàm ếch, dấu tích địa chất đặc trưng của vùng karst ngập nước, được hình thành qua hàng triệu năm vận động địa chất.

Dịp lễ 30.4 - 1.5: Đổ xô len hang, ngắm 'Ngộ Không' trên vịnh Hạ Long - Ảnh 5.

Tuyệt tác tại hang Luồn khiến du khách khó tính nhất cũng phải xiêu lòng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo các đơn vị lữ hành, các hành trình như VHL1 (Ba Hang), VHL2 (hang Luồn), VHL3, VHL4 (Hồ Ba Hầm, làng chài Cửa Vạn, Vung Viêng) đều kín lịch trong những ngày cao điểm. Nhiều tour phải tăng cường số lượng kayak để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng tăng của du khách.

Điểm đáng chú ý là dù lượng khách tăng cao, hoạt động chèo kayak trên vịnh Hạ Long vẫn được tổ chức bài bản, có kiểm soát. Du khách được trang bị áo phao, hướng dẫn kỹ thuật chèo và tuân thủ quy định bảo vệ môi trường di sản, đảm bảo an toàn và giữ gìn cảnh quan.

Dịp lễ 30.4 - 1.5: Đổ xô len hang, ngắm 'Ngộ Không' trên vịnh Hạ Long - Ảnh 6.

Bình yên trên vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sự "bùng nổ" của chèo kayak trên vịnh Hạ Long dịp 30.4 - 1.5 cho thấy xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá đang lên ngôi. Thay vì chỉ tham quan, du khách ngày càng muốn "sống trong không gian di sản", trực tiếp cảm nhận giá trị thiên nhiên và hệ sinh thái đặc sắc.

Dịp lễ 30.4 - 1.5: Đổ xô len hang, ngắm 'Ngộ Không' trên vịnh Hạ Long - Ảnh 7.
Dịp lễ 30.4 - 1.5: Đổ xô len hang, ngắm 'Ngộ Không' trên vịnh Hạ Long - Ảnh 8.

Tại các cảng tàu du lịch ở Quảng Ninh, nườm nượp du khách mua vé xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Với những gì mang lại, chèo kayak trên vịnh Hạ Long không chỉ là hoạt động du lịch đơn thuần, mà là hành trình kết hợp thể thao, khám phá, trải nghiệm, nơi mỗi nhịp chèo là một lần tiến gần hơn đến vẻ đẹp nguyên sơ và chiều sâu của kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Tin liên quan

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, du khách thích mê tour đêm Hạ Long

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, du khách thích mê tour đêm Hạ Long

Du khách thích mê tour đêm Hạ Long dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 khi mỗi tối đều có pháo hoa tầm cao rực rỡ, kết hợp "Sóng hội ánh sáng" và phố đêm VUI-Fest, tạo trải nghiệm mới lạ, giữ chân du khách.

Hải sản Hạ Long giá tăng chót vót, tiểu thương ‘thu tiền mỏi tay’

Khám phá thêm chủ đề

vịnh Hạ Long hồ Ba Hầm Hang Luồn Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận