Dịp lễ 30.4 - 1.5: Chèo kayak, lách qua hang đá khám phá vịnh Hạ Long

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, dịch vụ chèo kayak trên vịnh Hạ Long trở thành một trong những hoạt động "hot" nhất, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước về trải nghiệm. Ngay từ sáng sớm, khu vực hang Luồn, điểm chèo kayak nổi tiếng đã nhộn nhịp, du khách sẵn sàng mặc áo phao cho chuyến trải nghiệm đáng nhớ giữa lòng di sản.

Du khách chèo kayak, thả mình giữa thiên nhiên trong xanh của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại hang Luồn, nơi sôi động nhất trong dịp lễ, du khách phải cúi mình chèo qua cửa hang thấp hình vòng cung, để rồi bất ngờ bước vào một hồ nước mặn tĩnh lặng, bốn bề là vách đá dựng đứng phủ xanh cây rừng.

Điểm nhấn đặc biệt tại đây là đàn khỉ vàng sinh sống tự nhiên, thường xuyên xuất hiện trên vách đá, tạo nên trải nghiệm hiếm có khi du khách vừa chèo kayak vừa quan sát, thậm chí cho khỉ ăn trong khoảng cách gần.



Du khách chèo kayak qua cửa hang Luồn ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

"Chèo kayak vịnh Hạ Long mang lại cảm giác rất khác. Không còn là đứng trên tàu ngắm cảnh, mà là mình thực sự đi vào trong lòng di sản", anh Minh Tuấn (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ sau khi hoàn thành hành trình tại hang Luồn.

Cửa hang Luồn khi thủy triều lên càng hẹp hơn, du khách cúi khom người để len qua ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ hang Luồn, nhiều tuyến chèo kayak trên vịnh Hạ Long khác cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong dịp 30.4 - 1.5.

Khu vực Ba Hang thu hút du khách yêu thích khám phá địa chất với hệ thống hồ nước thông nhau qua các cửa hang nhỏ. Trong khi đó, Hồ Ba Hầm lại hấp dẫn bởi không gian biệt lập, được ví như "mê cung xanh" giữa lòng di sản với chuỗi hồ kín liên hoàn, hệ sinh thái nguyên sơ hiếm có.

Điều đặc biệt là khi chèo kayak, du khách còn được tương tác với đàn khỉ vàng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không đơn thuần là hoạt động thể thao dưới nước, chèo kayak trên vịnh Hạ Long mở ra cách tiếp cận di sản theo hướng chủ động và chân thực.

Du khách tự tay chèo, len lỏi qua các hang luồn dạng hàm ếch, dấu tích địa chất đặc trưng của vùng karst ngập nước, được hình thành qua hàng triệu năm vận động địa chất.

Tuyệt tác tại hang Luồn khiến du khách khó tính nhất cũng phải xiêu lòng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo các đơn vị lữ hành, các hành trình như VHL1 (Ba Hang), VHL2 (hang Luồn), VHL3, VHL4 (Hồ Ba Hầm, làng chài Cửa Vạn, Vung Viêng) đều kín lịch trong những ngày cao điểm. Nhiều tour phải tăng cường số lượng kayak để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng tăng của du khách.

Điểm đáng chú ý là dù lượng khách tăng cao, hoạt động chèo kayak trên vịnh Hạ Long vẫn được tổ chức bài bản, có kiểm soát. Du khách được trang bị áo phao, hướng dẫn kỹ thuật chèo và tuân thủ quy định bảo vệ môi trường di sản, đảm bảo an toàn và giữ gìn cảnh quan.

Bình yên trên vịnh Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sự "bùng nổ" của chèo kayak trên vịnh Hạ Long dịp 30.4 - 1.5 cho thấy xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá đang lên ngôi. Thay vì chỉ tham quan, du khách ngày càng muốn "sống trong không gian di sản", trực tiếp cảm nhận giá trị thiên nhiên và hệ sinh thái đặc sắc.

Tại các cảng tàu du lịch ở Quảng Ninh, nườm nượp du khách mua vé xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Với những gì mang lại, chèo kayak trên vịnh Hạ Long không chỉ là hoạt động du lịch đơn thuần, mà là hành trình kết hợp thể thao, khám phá, trải nghiệm, nơi mỗi nhịp chèo là một lần tiến gần hơn đến vẻ đẹp nguyên sơ và chiều sâu của kỳ quan thiên nhiên thế giới.