Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, du khách thích mê tour đêm Hạ Long

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, tour đêm Hạ Long bất ngờ trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách khi hàng loạt sản phẩm mới lần đầu được đưa vào khai thác. Không chỉ ban ngày, du khách nay chủ động "đổi lịch" để dành trọn buổi tối khám phá một Hạ Long hoàn toàn khác.



Tại P.Bãi Cháy, thủ phủ du lịch của tỉnh Quảng Ninh, 21 giờ hàng tuần đều có pháo hoa tầm cao bên vịnh Hạ Long ẢNH: N.T

Ghi nhận tại các điểm du lịch ven vịnh, lượng khách tăng mạnh từ 18 giờ đến 22 giờ. Nhiều du khách cho biết, họ chọn ở lại lâu hơn chỉ để trải nghiệm trọn vẹn tour đêm Hạ Long với các ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa liên tục diễn ra.

'Sóng hội' ánh sáng hút khách

Điểm nhấn nổi bật nhất trong chuỗi tour đêm Hạ Long là chương trình "Sóng hội ánh sáng". Hàng chục tàu du lịch được thắp sáng rực rỡ, diễu hành trên mặt vịnh, tạo nên không gian lễ hội độc đáo chưa từng có.

Vũ hội ánh sáng kết hợp pháo hoa khiến du khách thích mê ẢNH: N.T

Khác với trước đây, du khách không chỉ đứng trên bờ quan sát mà trực tiếp lên tàu để trải nghiệm. Nhiều người thích thú khi vừa ngắm cảnh đêm trên vịnh, vừa hòa mình vào không khí lễ hội sôi động kéo dài suốt nhiều giờ.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Long về đêm đẹp và sống động như vậy. Không chỉ là tham quan mà giống như đang xem một show diễn ngoài trời", anh Đào Trọng Tuấn, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Phố đêm VUI-Fest kín khách, check-in 'không kịp nghỉ'

Song song với tour trên vịnh, phố đêm VUI-Fest nhanh chóng trở thành điểm "giữ chân" du khách trong hành trình tour đêm Hạ Long. Ngay từ tối, khu vực này đã đông kín người với các hoạt động ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và không gian check-in rực rỡ.

Gần 100 tàu du lịch trình diễn vũ hội ánh sáng trên vịnh Hạ Long ẢNH: N.T

Điểm đặc biệt là màn thủy diễn thuyền buồm đỏ kết hợp ánh sáng, tạo hình "rồng ánh sáng" trên mặt vịnh. Hiệu ứng thị giác độc đáo khiến du khách liên tục ghi hình, chia sẻ trên mạng xã hội.

Không ít du khách cho biết họ phải quay lại nhiều lần để "trải nghiệm cho đủ", bởi mỗi khung giờ lại mang một sắc thái khác nhau.

Cú hích cảm xúc cho tour đêm Hạ Long

Khoảng 21 giờ mỗi tối, pháo hoa tầm cao đồng loạt bừng sáng, trở thành khoảnh khắc được mong chờ nhất trong hành trình tour đêm Hạ Long. Hàng nghìn du khách tập trung ven bờ và trên các tàu để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng rực rỡ.

Những chiếc thuyền buồm đỏ tô điểm cho vũ hội ánh sáng tại Hạ Long ẢNH: N.T

Sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc tạo nên cao trào cảm xúc, khép lại một đêm trải nghiệm trọn vẹn. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ lưu lại khoảnh khắc, biến Hạ Long thành "background" hoàn hảo cho kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, dự kiến có hơn 1,3 triệu lượt khách tới địa phương này trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, biển người đổ về phố đêm VUI-FESTH ẢNH: N.H

Du khách thích thú khi ngày nào cũng được chiêm ngưỡng pháo hoa tầm cao bên vịnh Hạ Long ẢNH: N.T

Qua 2 ngày nghỉ lễ dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, ước tính có khoảng 290.000 lượt khách đến Quảng Ninh ẢNH: N.T











