Khách du lịch diện áo cờ đỏ sao vàng đổ về Suối Tiên dịp 30.4

Ghi nhận sáng 30.4, từ sớm, đông đảo du khách đã có mặt tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM) để vui chơi, tham quan trong dịp lễ lớn của cả nước. Nổi bật trong dòng người là hình ảnh nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng diện áo cờ đỏ sao vàng đã tạo nên sắc đỏ rực rỡ khắp khu du lịch.

Theo quan sát, lượng khách tăng nhanh ngay từ đầu giờ sáng, đặc biệt tại khu vực cổng vào và các điểm vui chơi chính. Nhiều du khách cho biết lựa chọn mặc áo cờ đỏ sao vàng như một cách thể hiện tinh thần yêu nước, đồng thời hòa mình vào không khí chung của ngày lễ 30.4.

Trong ngày, khu du lịch triển khai chương trình tặng vé miễn phí cho những du khách mặc áo đỏ sao vàng đến sớm, thu hút lượng lớn người tham gia. Hoạt động này không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mà còn góp phần làm tăng trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn, diễu hành và hoạt động giải trí diễn ra liên tục, trong đó có màn trình diễn xe tăng tái hiện hình ảnh lịch sử, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách. Không khí lễ hội được đẩy lên cao điểm khi nhiều người vừa tham quan, vừa chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày đặc biệt.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hoạt động tặng 1.000 vé miễn phí cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng là một phần trong chuỗi lễ hội "Hành trình tự hào dân tộc - Vui chơi trọn vẹn" diễn ra xuyên suốt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 .

Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí. Điểm nhấn trong ngày lễ là màn diễu hành xe tăng quy mô lớn, tái hiện hình ảnh lịch sử, thu hút đông đảo du khách tham gia và trải nghiệm .

Trước đó, vào ngày 10.3 âm lịch (26.4.2026), Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên đã tổ chức Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với các nghi thức dâng hương, biểu diễn nghệ thuật và trao tặng 10.000 phần quà "lộc Vua Hùng" cho du khách đến sớm.

Nhiều gia đình diện áo cờ đỏ sao vàng đi vui chơi ngày đầu nghỉ lễ ẢNH: LT

Không khí rực rỡ sáng 30.4.2026

Du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng đổ về Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên sáng 30.4 ẢNH: LT

Cổng vào Suối Tiên đông kín người từ sớm ẢNH: LT

Đại diện Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết việc kết hợp yếu tố văn hóa, lịch sử với các hoạt động giải trí hiện đại giúp điểm đến này tiếp tục thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là gia đình và giới trẻ trong mùa cao điểm du lịch lễ năm nay.