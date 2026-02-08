Mùng 1 tết đi Suối Tiên có gì chơi?

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên chính thức khai hội Lễ hội Mùa xuân Suối Tiên 2026 với chủ đề Tết Người Việt - Ký ức trăm năm; mang đến không gian du xuân quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm văn hóa truyền thống và các hoạt động vui chơi, giải trí hiện đại ngay tại cửa ngõ TP.HCM.

Ngay từ sáng mùng 1, công viên mở cửa đón khách từ 7 giờ 30 đến 21 giờ. Dọc các trục đường chính, sắc hoa xuân rực rỡ, tiếng trống hội, múa lân sư rồng tạo nên bầu không khí rộn ràng, mở đầu cho hành trình du xuân đầu năm. Nhiều không gian được bố trí tái hiện phong tục Tết cổ truyền, giúp du khách vừa tham quan, chụp ảnh, vừa cảm nhận rõ nét nhịp sống ngày xuân của người Việt.

Công viên mở cửa đón khách từ 7 giờ 30 từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán (tức ngày 17.2)

Khu vực sân khấu Mega Central là điểm nhấn nổi bật, nơi sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật xuyên suốt. Du khách có thể ngược dòng thời gian với Tết Nguồn Cội, thưởng thức không khí trang nghiêm của trống đồng, tứ linh Long Lân Quy Phụng và tham gia các hoạt động tương tác như vẽ nón lá, mành tre.

Không gian Tết Hòa Bình mang đến những lát cắt xúc động về mùa xuân đoàn tụ, trong khi Tết Văn Hóa giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, dân ca, kết hợp hoạt động trải nghiệm cho khách tham quan. Với giới trẻ, Tết Gen Z là khu vực sôi động, rực rỡ sắc xuân, kết nối truyền thống với hơi thở hiện đại qua các tiết mục múa lửa, dance, remix dân gian và loto.

Show nghệ thuật đại cảnh sân khấu nước tái hiện truyền thuyết dân gian và hình tượng lịch sử, trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trong ngày đầu năm

Từ sáng đến chiều, du khách dễ dàng bắt gặp các màn múa lân sư rồng, xiếc patin, múa rối hơi, nàng tiên cá, nhân tượng lì xì hay các hoạt động hoạt náo tương tác. Việc đi đến đâu cũng có sân khấu giúp hành trình du xuân trở nên liền mạch, nhiều bất ngờ.

Bên cạnh không gian văn hóa, khu du lịch này có nhiều lựa chọn vui chơi hiện đại, các trò chơi vận động, giải trí mới như đường đua Go Kart, xe tăng vượt địa hình hay đường trượt nước Infinity Slide tại Biển Tiên Đồng thu hút đông đảo du khách trẻ.

Dòng người đổ về Suối Tiên tạo nên không khí du xuân nhộn nhịp, rộn ràng sắc xuân

Du xuân Suối Tiên dịp tết còn gắn liền với hành trình ẩm thực phong phú, các món truyền thống ba miền đến ẩm thực quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Được biết, dịp năm mới, Suối Tiên ra mắt các loại vé mới với lựa chọn linh hoạt, giúp du khách dễ dàng thiết kế hành trình vui chơi phù hợp trong ngày đầu năm.