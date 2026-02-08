Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách

Ngay từ khoảng 18 giờ, các quầy ẩm thực đã kín khách. Từ những món quen thuộc của ngày Tết Nam bộ như thịt kho, bánh tét, dưa kiệu, nem chua, giò chả đến các món bún mắm, bún riêu, hải sản, bánh kẹo, mứt tết…, gian hàng nào cũng tấp nập người đứng chờ gọi món. Nhiều gia đình vừa đi dạo lễ hội, vừa tranh thủ ăn tối ngay tại khu ẩm thực.

Chị Hà Tươi (40 tuổi, ngụ ấp Long Hòa, Cần Giờ) cho biết đây là lần hiếm hoi chị cảm nhận rõ không khí ăn tết nhộn nhịp ngay tại địa phương. "Các con tôi đi một vòng là không biết chọn món nào ăn trước, món gì cũng hấp dẫn. Đông nhưng vui, lâu rồi mới thấy Cần Giờ có cảnh ăn uống rộn ràng như vậy trong dịp tết", chị nói.

Khu vực lễ hội ẩm thực xuân tại Cần Giờ đông nghịt người dân và du khách trong đêm khai mạc, các gian hàng sáng đèn phục vụ xuyên tối

Càng về tối, lượng khách đổ về càng đông. Nhiều quầy phải làm liên tục, không kịp nghỉ tay. Một chủ quầy bún mắm cho biết đã chuẩn bị lượng nguyên liệu lớn từ chiều nhưng vẫn bán gần hết chỉ trong vài giờ. "Từ lúc khách bắt đầu đổ về đến gần giờ bắn pháo hoa, tụi tôi làm món liên tục, không kịp trở tay", người bán chia sẻ.

"Không khí buổi tối rất dễ chịu, có gió biển se lạnh. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được Cần Giờ nhộn nhịp như vậy. Những năm trước, cứ đến tết là ai cũng về quê, không khí khá vắng lặng. Năm nay thì khác hẳn, đông vui hơn rất nhiều", anh Tuấn Anh, người dân đại phương chia sẻ.

Không chỉ các gian hàng món ăn nóng, khu vực bán đặc sản vùng miền, bánh kẹo, đồ khô và quà vặt cũng thu hút đông đảo khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều nhóm vừa ăn uống, vừa trò chuyện, chụp ảnh, tạo nên không khí lễ hội ẩm thực đúng nghĩa.

Đặc sản chế biến sẵn, đậm vị cay mặn là một trong những món ăn hút khách tại lễ hội ẩm thực xuân

Các món xiên nướng, bún mắm, bánh truyền thống được bày bán dày đặc tại khu ẩm thực xuân thu hút đông đảo thực khách dừng chân thưởng thức

Theo ban tổ chức, lễ hội ẩm thực xuân là một trong những không gian thu hút đông khách nhất tại Cần Giờ trong những ngày đầu năm. Việc tổ chức khu ẩm thực tập trung giúp người dân địa phương có thêm lựa chọn vui chơi, ăn uống ngay tại chỗ, thay vì phải di chuyển xa như những năm trước.

Không khí lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ chật kín khách, từ người lớn đến trẻ nhỏ, các dãy gian hàng sáng đèn suốt buổi tối, bàn ghế kín chỗ

Du khách trẻ vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ghi lại khoảnh khắc check-in, chia sẻ không khí tết rộn ràng tại lễ hội

Các bàn ăn ven lối đi luôn trong tình trạng “quá tải”, thực khách ngồi san sát thưởng thức món ngon địa phương giữa không gian trang trí mai, đào ngày xuân

Ban tổ chức lễ hội cho biết, trong ngày khai mạc đã có 10.000 người dân và du khách đến vui chơi, tham quan, trải nghiệm ẩm thực cả ngày. Lễ hội ẩm thực xuân tại Cần Giờ nằm trong chuỗi lễ hội "Tết ở thiên đường xanh", diễn ra liên tục trong 3 tuần, từ nay đến hết 28.2.2026 tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hứa hẹn duy trì không khí đông vui, nhộn nhịp trong suốt những ngày đầu năm mới.