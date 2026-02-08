Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách

Lê Nam - Hà Mai
08/02/2026 10:57 GMT+7

Tối 7.2, khu vực lễ hội ẩm thực xuân tại Cần Giờ chật kín người dân địa phương và du khách đến thưởng thức các món ăn truyền thống trong không khí tết rộn ràng. Dòng người nối dài trước các gian hàng, tạo nên khung cảnh mua bán, ăn uống nhộn nhịp hiếm thấy ở xã đảo những năm trước.

Ngay từ khoảng 18 giờ, các quầy ẩm thực đã kín khách. Từ những món quen thuộc của ngày Tết Nam bộ như thịt kho, bánh tét, dưa kiệu, nem chua, giò chả đến các món bún mắm, bún riêu, hải sản, bánh kẹo, mứt tết…, gian hàng nào cũng tấp nập người đứng chờ gọi món. Nhiều gia đình vừa đi dạo lễ hội, vừa tranh thủ ăn tối ngay tại khu ẩm thực.

Chị Hà Tươi (40 tuổi, ngụ ấp Long Hòa, Cần Giờ) cho biết đây là lần hiếm hoi chị cảm nhận rõ không khí ăn tết nhộn nhịp ngay tại địa phương. "Các con tôi đi một vòng là không biết chọn món nào ăn trước, món gì cũng hấp dẫn. Đông nhưng vui, lâu rồi mới thấy Cần Giờ có cảnh ăn uống rộn ràng như vậy trong dịp tết", chị nói.

Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách - Ảnh 1.

Khu vực lễ hội ẩm thực xuân tại Cần Giờ đông nghịt người dân và du khách trong đêm khai mạc, các gian hàng sáng đèn phục vụ xuyên tối

Càng về tối, lượng khách đổ về càng đông. Nhiều quầy phải làm liên tục, không kịp nghỉ tay. Một chủ quầy bún mắm cho biết đã chuẩn bị lượng nguyên liệu lớn từ chiều nhưng vẫn bán gần hết chỉ trong vài giờ. "Từ lúc khách bắt đầu đổ về đến gần giờ bắn pháo hoa, tụi tôi làm món liên tục, không kịp trở tay", người bán chia sẻ.

"Không khí buổi tối rất dễ chịu, có gió biển se lạnh. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được Cần Giờ nhộn nhịp như vậy. Những năm trước, cứ đến tết là ai cũng về quê, không khí khá vắng lặng. Năm nay thì khác hẳn, đông vui hơn rất nhiều", anh Tuấn Anh, người dân đại phương chia sẻ.

Không chỉ các gian hàng món ăn nóng, khu vực bán đặc sản vùng miền, bánh kẹo, đồ khô và quà vặt cũng thu hút đông đảo khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều nhóm vừa ăn uống, vừa trò chuyện, chụp ảnh, tạo nên không khí lễ hội ẩm thực đúng nghĩa.

Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách - Ảnh 2.

Đặc sản chế biến sẵn, đậm vị cay mặn là một trong những món ăn hút khách tại lễ hội ẩm thực xuân

Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách - Ảnh 3.
Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách - Ảnh 4.
Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách - Ảnh 5.
Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách - Ảnh 6.

Các món xiên nướng, bún mắm, bánh truyền thống được bày bán dày đặc tại khu ẩm thực xuân thu hút đông đảo thực khách dừng chân thưởng thức

Theo ban tổ chức, lễ hội ẩm thực xuân là một trong những không gian thu hút đông khách nhất tại Cần Giờ trong những ngày đầu năm. Việc tổ chức khu ẩm thực tập trung giúp người dân địa phương có thêm lựa chọn vui chơi, ăn uống ngay tại chỗ, thay vì phải di chuyển xa như những năm trước.

Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách - Ảnh 8.

Không khí lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ chật kín khách, từ người lớn đến trẻ nhỏ, các dãy gian hàng sáng đèn suốt buổi tối, bàn ghế kín chỗ

Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách - Ảnh 9.

Du khách trẻ vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ghi lại khoảnh khắc check-in, chia sẻ không khí tết rộn ràng tại lễ hội

Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách - Ảnh 10.

Các bàn ăn ven lối đi luôn trong tình trạng “quá tải”, thực khách ngồi san sát thưởng thức món ngon địa phương giữa không gian trang trí mai, đào ngày xuân

Ban tổ chức lễ hội cho biết, trong ngày khai mạc đã có 10.000 người dân và du khách đến vui chơi, tham quan, trải nghiệm ẩm thực cả ngày. Lễ hội ẩm thực xuân tại Cần Giờ nằm trong chuỗi lễ hội "Tết ở thiên đường xanh", diễn ra liên tục trong 3 tuần, từ nay đến hết 28.2.2026 tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hứa hẹn duy trì không khí đông vui, nhộn nhịp trong suốt những ngày đầu năm mới.

Tin liên quan

'Lão mai' 150 tuổi ở Cần Giờ đẹp cỡ nào mà du khách háo hức chụp ảnh?

'Lão mai' 150 tuổi ở Cần Giờ đẹp cỡ nào mà du khách háo hức chụp ảnh?

Xuất hiện lần đầu tại Cần Giờ trong khuôn khổ Lễ hội xuân 2026, gốc mai Phú Quý cổ thụ hơn 150 năm tuổi được vận chuyển từ An Giang đã nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Khám phá thêm chủ đề

Cần Giờ ẩm thực lễ hội xuân xã đảo Ăn tết Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận