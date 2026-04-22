Ngắm vịnh Hạ Long trên thuyền buồm ba vách

Lã Nghĩa Hiếu
22/04/2026 09:22 GMT+7

Tour thuyền buồm ba vách hoạt động trên vịnh Hạ Long sẽ chính thức khai trương từ ngày 25.4, mở ra trải nghiệm ven bờ độc đáo, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trải nghiệm khi đến với Quảng Ninh.

Từ ngày 25.4, tour thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long sẽ chính thức được đưa vào khai thác, mang đến cho du khách một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới, kết hợp giữa trải nghiệm cảnh quan ven bờ và khám phá giá trị văn hóa truyền thống của ngư dân Quảng Ninh.

Quảng Ninh đưa tour thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Thuyền ba vách hoạt động ven bờ vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Sở VH-TT-DL Quảng Ninh, sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ khai trương tour thuyền buồm ba vách vịnh Hạ Long sẽ diễn ra với đầy đủ điều kiện vận hành. Các phương tiện đã được trang bị thiết bị an toàn, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách ngay trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Điểm đặc biệt của tour thuyền buồm ba vách vịnh Hạ Long là hành trình ven bờ dài khoảng 12 km, xuất phát từ khu vực bến vận tải khách thủy gần chợ Hạ Long 1 (phường Hồng Gai), đi qua bãi tắm Cột 5 trước khi quay trở lại điểm ban đầu. Mỗi ngày dự kiến có 6 chuyến, kéo dài khoảng 1 giờ, vào các khung giờ cố định sáng và chiều, giúp du khách dễ dàng lựa chọn thời gian phù hợp.

Trong giai đoạn đầu, tour thuyền buồm ba vách vịnh Hạ Long sẽ phục vụ miễn phí nhằm tạo điều kiện cho người dân và du khách trải nghiệm. Tuy nhiên, do mới chỉ có 3 thuyền đưa vào khai thác, mỗi thuyền chở tối đa 12 khách, nên dự báo nhu cầu tham gia sẽ rất lớn, đặc biệt trong dịp cao điểm du lịch sắp tới.

Thuyền buồm ba vách là phương tiện truyền thống gắn liền với đời sống ngư dân ven biển Quảng Ninh, đặc biệt tại khu vực Quảng Yên. Với thiết kế gồm 3 tấm ván ghép (1 đáy, 2 mạn), cùng 2 cột buồm hình cánh dơi đặc trưng, loại thuyền này có khả năng vận hành linh hoạt, kể cả khi đi ngược gió. Chính yếu tố này đã tạo nên nét độc đáo riêng cho tour thuyền buồm ba vách vịnh Hạ Long, mang lại cảm giác trải nghiệm khác biệt so với các loại hình tàu du lịch hiện đại.

Hồi sinh cánh buồm đỏ thắm

Không chỉ là sản phẩm tham quan, tour thuyền buồm ba vách vịnh Hạ Long còn hướng tới mục tiêu bảo tồn văn hóa biển. Nhân sự phục vụ trên thuyền được tuyển chọn từ lao động địa phương, ưu tiên những ngư dân chuyển đổi nghề từ khai thác ven bờ sang làm du lịch. Họ sẽ mặc trang phục truyền thống như áo nâu, áo ngũ thân, đội mũ lá, góp phần tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của vùng biển.

Quảng Ninh đưa tour thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Giới trẻ thích thú chụp hình với cánh buồm đỏ thắm

ẢNH: CHANG

Một điểm nhấn khác của tour thuyền buồm ba vách vịnh Hạ Long là yếu tố thân thiện môi trường. Việc sử dụng sức gió thay vì động cơ giúp giảm thiểu phát thải, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch xanh đang được nhiều quốc gia theo đuổi. Những cánh buồm nâu, buồm đỏ nổi bật trên nền nước xanh và núi đá vôi tạo nên khung cảnh như một "bức tranh sống", tăng thêm sức hấp dẫn cho vịnh Hạ Long.

Theo ngành du lịch Quảng Ninh, trước đây những chiếc thuyền buồm ba vách từng xuất hiện ven bờ vịnh Hạ Long và nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách, đặc biệt là giới trẻ đến chụp ảnh, check-in. Việc đưa loại hình này vào khai thác chính thức trong tour thuyền buồm ba vách vịnh Hạ Long được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng mới, bổ sung vào hệ sinh thái trải nghiệm của di sản.

Với sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và xu hướng du lịch bền vững, tour thuyền buồm ba vách vịnh Hạ Long được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành điểm nhấn mới, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long hút khách du lịch

Dịp tết Bính Ngọ 2026, du lịch Quảng Ninh sôi động bậc nhất cả nước với hơn 1,2 triệu lượt khách. Đặc biệt, những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long trở thành điểm check-in hút du khách.

vịnh Hạ Long Quảng Ninh thuyền buồm ba vách
