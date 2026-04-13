Khách ngoại đổ về vịnh Hạ Long vượt xa khách Việt

Những ngày đầu tháng 4, tại các điểm tham quan nổi tiếng trên vịnh Hạ Long, dễ dàng bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài tản bộ, chụp ảnh, khám phá hang động hay chèo kayak giữa không gian núi đá vôi kỳ vĩ. Không khí nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét thanh bình đặc trưng khiến trải nghiệm trở nên khác biệt.



Du khách quốc tế thích thú chụp ảnh trên vịnh Hạ Long

Theo số liệu từ đầu năm 2026 đến ngày 13.4, vịnh Hạ Long đã đón gần 900.000 lượt khách mua vé tham quan bằng hóa đơn điện tử, trong đó có tới 814.977 khách quốc tế, chiếm hơn 91%, trong khi khách Việt Nam chỉ đạt 77.721 lượt. Tổng thu phí tham quan đạt gần 300 tỉ đồng. Những con số này cho thấy rõ xu hướng khách quốc tế đang "áp đảo" tại vịnh Hạ Long.

Thời gian gần đây khách quốc tế đến vịnh Hạ Long áp đảo khách nội địa

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, tại đảo Ti Tốp, Hang Cỏ và các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long, nhiều đoàn khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm. Ông Peter Anderson (du khách đến từ Mỹ) chia sẻ: "Đây là một trong những nơi đẹp nhất tôi từng đến. Cảnh quan đá vôi trên biển rất độc đáo, không nơi nào có được. Tôi đặc biệt thích việc có thể đi bộ sát mép nước và cảm nhận thiên nhiên gần như nguyên bản".

Đến vịnh Hạ Long thời gian này dễ nhận thấy du khách quốc tế chiếm áp đảo du khách người Việt

Trong khi đó, chị Anna German (du khách Đức) cho biết: "Tôi đã xem nhiều hình ảnh về vịnh Hạ Long trước khi đến, nhưng thực tế còn ấn tượng hơn rất nhiều. Không khí yên tĩnh, nước xanh và cảnh núi đá tạo cảm giác như một bức tranh."

Thực tế cho thấy, vịnh Hạ Long đang dần trở thành điểm đến "must-go" (nơi nhất định phải đến) của du khách quốc tế khi tới Việt Nam. Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế, đặc biệt từ châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc, đã tạo cú hích rõ rệt cho du lịch Quảng Ninh.



Với sức hút hiện tại, vịnh Hạ Long không chỉ là biểu tượng du lịch Việt Nam mà còn đang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế, nơi mà du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến để tận mắt chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên hiếm có.



Du khách thư thái ngắm cảnh vịnh Hạ Long

Khách quốc tế tản bộ để tận hưởng không khí tuyệt diệu giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới

Khi được hỏi, khách quốc tế cho biết giá trị tự nhiên của vịnh Hạ Long mang lại vẻ đẹp ngoại hạng mà không phải ở đâu cũng có được

Tại khu vực Hang Cỏ nơi có những đảo đá với những hình thù độc đáo




