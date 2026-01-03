Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Du lịch Quảng Ninh 'bùng nổ' dịp tết Dương lịch 2026

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/01/2026 09:31 GMT+7

Kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày đã tạo cú hích mạnh cho du lịch Quảng Ninh, khi lượng khách, đặc biệt là du khách quốc tế và doanh thu đều tăng.

Trong những ngày nghỉ tết Dương lịch 2026, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đón lượng khách tăng mạnh, cao hơn từ 20 - 30% so với ngày thường. Đáng chú ý, dòng khách quốc tế ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, đóng góp lớn vào doanh thu du lịch của địa phương.

Du lịch Quảng Ninh 'bùng nổ' dịp tết Dương lịch 2026- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng du khách quốc tế xông đất địa phương này ngày 1.1

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Vịnh Hạ Long tiếp tục là điểm đến được ưa chuộng nhất. Riêng ngày 1.1, lượng khách tham quan vịnh ước đạt hơn 12.100 lượt, trong đó trên 90% là khách nước ngoài. Số khách lưu trú đạt gần 2.600 lượt, chủ yếu lựa chọn các tour du thuyền 2 ngày 1 đêm trên vịnh.

Chị Valentine Cunaud, du khách đến từ Pháp, cho biết đã lựa chọn Việt Nam cho kỳ nghỉ dài ngày và Quảng Ninh là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. "Chúng tôi đã dành 2 ngày khám phá vịnh Hạ Long và sẽ tiếp tục hành trình đến Yên Tử để trải nghiệm không gian di sản", chị chia sẻ.

Du lịch Quảng Ninh 'bùng nổ' dịp tết Dương lịch 2026- Ảnh 2.

Khách quốc tế hào hứng khi đến Quảng Ninh

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ Hạ Long, nhiều điểm du lịch khác của Quảng Ninh cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 7.000 lượt khách, Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 2.500 lượt khách, Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 4.600 lượt khách. 

Đáng chú ý, trong ngày đầu năm mới 2026, siêu du thuyền Celebrity Solstice cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa hơn 3.000 du khách quốc tế cùng khoảng 1.200 thuyền viên "xông đất" Quảng Ninh. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp tặng hoa, chào mừng những vị khách đầu tiên đến địa phương trong năm mới.

Du lịch Quảng Ninh 'bùng nổ' dịp tết Dương lịch 2026- Ảnh 3.

Du khách quốc tế được chào đón nồng hậu

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Song song với các hoạt động du lịch, nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật chào năm mới được tổ chức sôi nổi tại các địa phương, tiêu biểu là chương trình nghệ thuật "Quảng Ninh - Chào năm mới 2026" thu hút hơn 50.000 khán giả tham dự.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, trong 3 ngày qua, toàn tỉnh đón khoảng 530.000 lượt khách, trong đó 44.400 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.277 tỉ đồng. Riêng ngày 1.1, Quảng Ninh đón 160.000 lượt khách, doanh thu đạt 432 tỉ đồng.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Quảng Ninh cho biết, để duy trì đà tăng trưởng, các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp đã được yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng tốt với du khách ngay từ đầu năm mới.

Doanh thu du lịch Quảng Ninh vượt 2,3 tỉ USD

Doanh thu du lịch Quảng Ninh vượt 2,3 tỉ USD

Năm 2025, Quảng Ninh ước đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt trên 57.000 tỉ đồng, tương đương hơn 2,3 tỉ USD. Ngành dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò động lực quan trọng, đóng góp hơn một nửa vào tăng trưởng GRDP của địa phương.

