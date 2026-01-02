Quảng Ninh 'mở hàng' 4,5 triệu USD đầu năm

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Quảng Ninh ngày 1.1 sôi động với chuyến hàng nhập khẩu đầu tiên của năm 2026 trị giá 4,5 triệu USD, được thông quan thuận lợi qua cửa khẩu Bắc Luân 2 (cửa khẩu quốc tế Móng Cái).

Đây được xem là "lộc mở hàng" đầu năm, tạo khí thế tích cực cho hoạt động thương mại biên giới trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ.



Lãnh P.Móng Cái và Đội Hải quan Móng Cái chúc mừng các doanh nghiệp xông đất ẢNH: N.H

Theo Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lô hàng nhập khẩu đầu năm là máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, có giá trị 4,5 triệu USD, số thuế nộp ngân sách gần 9,9 tỉ đồng. Quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng, thông suốt nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Cùng với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, ngay từ ngày đầu năm mới, lưu lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân 2 cũng tăng rõ rệt. Các lực lượng hải quan, biên phòng, kiểm dịch đã bố trí cán bộ trực xuyên ngày nghỉ, bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh gọn, an toàn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và du khách.

Tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 rất đông khách làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để đi du lịch ẢNH: N.H

Theo Đội Hải quan Móng Cái, hiện nay có hơn 1.900 doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn này đạt hơn 5,2 tỉ USD, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cửa khẩu đường bộ lớn và sôi động nhất cả nước.

Lãnh đạo Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước 3.500 tỉ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Để đạt mục tiêu này, hải quan cửa khẩu đang tập trung cải thiện hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, qua đó thu hút thêm doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Cán bộ biên phòng, hải quan kiểm tra thủ tục của lái xe khi nhập cảnh vào Việt Nam ẢNH: N.H

Cũng trong ngày 1.1, tại cảng Cẩm Phả, Hải quan Cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng 2 doanh nghiệp mở tờ khai đầu tiên của năm mới. Cụ thể, Công ty CP Xuất nhập khẩu than và Công ty CP kinh doanh than miền Bắc đã hoàn thành thủ tục 7 tờ khai nhập khẩu với tổng khối lượng 539.000 tấn than, đóng góp số thu ngân sách lên tới 141 tỉ đồng.

Tại cảng Cái Lân, ngày đầu năm 2026 đã có 6 tàu vào làm hàng, thực hiện bốc xếp hơn 180.000 tấn hàng rời. Riêng Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai ghi nhận tổng giá trị hàng hóa thông quan trong buổi sáng ngày tết Dương lịch đạt hơn 11 triệu USD.