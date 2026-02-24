Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du khách tàu biển đến vịnh Hạ Long được chào đón bằng âm nhạc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/02/2026 19:40 GMT+7

Gần 700 du khách quốc tế cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng 24.2 (mùng 8 tháng giêng) được chào đón bằng chương trình âm nhạc đặc sắc.

Sáng 24.2, siêu du thuyền Silver Nova (quốc tịch Bahamas) lần đầu tiên cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa 665 du khách quốc tế đến với hành trình tham quan vịnh Hạ Long.

Khách tàu biển đến vịnh Hạ Long được chào đón bằng âm nhạc - Ảnh 1.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chào đón du khách bằng màn trình diễn âm nhạc đặc sắc

ẢNH: S.G

Đây là chuyến tàu thứ 5 liên tiếp "xông đất" Hạ Long dịp đầu năm, chính thức mở màn mùa du lịch tàu biển 2026 của Quảng Ninh. 

Sau hải trình từ Thái Lan - TP.HCM - Đà Nẵng, tàu cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lúc 7 giờ sáng 24.2. Theo lịch trình, du khách sẽ tham quan Hà Nội, Vân Đồn (Quảng Ninh) và đặc biệt là vịnh Hạ Long trước khi rời cảng lúc 19 giờ cùng ngày, tiếp tục hành trình tới Hồng Kông.

Điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên, du khách tham quan vịnh Hạ Long được chào đón bằng một chương trình âm nhạc ngay tại cảng. Trong không gian khoáng đạt của vịnh di sản, những giai điệu Flamenco sôi động vang lên, tạo nên khoảnh khắc đón khách đầy cảm xúc.

Khách tàu biển đến vịnh Hạ Long được chào đón bằng âm nhạc - Ảnh 2.

Thuyền buồm đỏ cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ là trải nghiệm mới mẻ cho du khách quốc tế

ẢNH: S.G

Bà Anna Williams, du khách đến từ Mỹ, chia sẻ bà từng đi qua nhiều cảng biển trên thế giới nhưng hiếm nơi nào mang lại ấn tượng mạnh mẽ ngay từ phút đầu như tại Hạ Long, từ âm nhạc, không gian đến sự thân thiện của con người.

Tiếp nối không khí đó, chiều 24 và 25.2, sản phẩm thuyền buồm đỏ được phục dựng từ nguyên mẫu "thuyền ba vát" cổ vùng Quảng Yên neo đậu tại cảng, tạo thêm trải nghiệm thị giác độc đáo cho du khách. Những cánh buồm đỏ nổi bật giữa nền xanh của vịnh góp phần khắc họa chiều sâu văn hóa miền biển.

Khách tàu biển đến vịnh Hạ Long được chào đón bằng âm nhạc - Ảnh 3.

Không gian cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trở nên lãng mạn với những cánh buồm đỏ thắm và không gian âm nhạc trữ tình

ẢNH: S.G

Ông Bùi Quang Tuấn, Phó giám đốc điều hành cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết việc đưa âm nhạc và sản phẩm văn hóa bản địa vào hoạt động đón khách nhằm gia tăng trải nghiệm, để mỗi chuyến tàu cập bến không chỉ là điểm dừng chân mà là khởi đầu đáng nhớ.

Năm 2026, bên cạnh Silver Nova, vịnh Hạ Long còn chào đón AIDAdiva lần đầu cập bến, cùng nhiều tàu lớn quay trở lại như Celebrity Solstice, Westerdam… cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của du khách tham quan vịnh Hạ Long trên bản đồ tàu biển quốc tế.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, địa phương đặt mục tiêu năm 2026 đón hơn 22 triệu lượt khách, trong đó khoảng 5,2 triệu lượt quốc tế; riêng tàu biển dự kiến hơn 150.000 lượt khách qua khoảng 88 chuyến tàu. 

Với hạ tầng hiện đại và nỗ lực làm mới trải nghiệm, Hạ Long đang dần khẳng định vị thế điểm đến tàu biển hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc.

