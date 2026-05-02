Hải sản Hạ Long giá tăng chót vót, tiểu thương ‘thu tiền mỏi tay’

Lã Nghĩa Hiếu
02/05/2026 16:47 GMT+7

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, chợ Hạ Long đông nghịt du khách đổ xô mua hải sản trước khi rời Quảng Ninh. Nhiều mặt hàng tăng giá cao, tiểu thương "thu tiền mỏi tay" từ sáng sớm.

Ngay từ sáng sớm ngày 2.5, không khí tại các chợ Cái Dăm, Hạ Long (Quảng Ninh) đã "nóng" lên từng giờ khi dòng người đổ về mua hải sản tăng đột biến. Trong cao điểm nghỉ lễ 30.4 - 1.5, khu chợ gần như chật kín, du khách chen nhau lựa chọn hải sản, đặc sản mang về làm quà.

Các chợ hải sản tại Quảng Ninh như Cái Dăm, Hạ Long lúc nào cũng nườm nượp người mua từ sáng đến tối

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều gian hàng hải sản luôn trong tình trạng quá tải. Tiểu thương liên tục cân hàng, đóng thùng xốp, tính tiền không ngơi tay. Các lối đi trong chợ ken đặc người, hình ảnh du khách xách túi lớn, bê thùng xốp rời chợ trở nên quen thuộc trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Hải sản tăng giá cao, tiểu thương "thu tiền mỏi tay"

Không chỉ đông khách, giá hải sản tại chợ Hạ Long trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cũng tăng mạnh. Nhiều mặt hàng tươi sống được bán với mức cao hơn ngày thường. Cụ thể, ghẹ dao động khoảng 450.000 - 900.000 đồng/kg tùy loại, bề bề 400.000 đồng/kg, ốc hương 320.000 đồng/kg, cá song khoảng 240.000 đồng/kg.

Chả mực Hạ Long là thương hiệu ai cũng muốn đem về làm quà khi rời Quảng Ninh

Theo các tiểu thương, giá tăng một phần do nhu cầu tiêu thụ cao trong kỳ nghỉ, đồng thời chi phí đầu vào, đặc biệt là giá nhiên liệu xăng dầu tăng, khiến chi phí đánh bắt và vận chuyển đội lên.

Anh Trần Huy Cường (22 tuổi, bán cá song) cho biết: "Từ sáng sớm đã đông khách, gần như không có lúc nghỉ tay. Nhiều khách yêu cầu sơ chế tại chỗ nên dịp này phải thuê thêm người mới kịp phục vụ".

Các cửa hàng chả mực phải thay nhau đổi thợ vì giã mỏi tay

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Tưởng (36 tuổi, bán cá thu) chia sẻ: "Ngoài bán trực tiếp, gia đình còn nhận giao hải sản đến tận khách sạn. Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 khách đông nên thu tiền mỏi tay từ sáng đến trưa".

Sức mua tăng mạnh trong cao điểm du lịch

Phần lớn du khách đều tranh thủ ghé chợ Hạ Long trước khi kết thúc hành trình của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Hải sản tươi sống và các đặc sản như chả mực luôn là lựa chọn hàng đầu.

Các du khách đều mua hải sản, đặc sản về làm quà khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Tại nhiều quầy, hình ảnh giã chả mực thủ công thu hút đông người đứng xem, tạo thêm trải nghiệm thú vị cho du khách. Sau khi mua, hàng hóa được đóng gói kỹ trong thùng xốp kèm đá lạnh để vận chuyển đi xa.

Giá nhiên liệu tăng cao nên hải sản tươi ngon cũng vì thế đội giá

Anh Phạm Ngọc Hải (29 tuổi, du khách Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi đi du lịch từ đầu kỳ nghỉ lễ 30.4. Trước khi về, tôi ghé chợ mua hải sản và chả mực. Dù đông nhưng hàng hóa tươi, nhìn trực tiếp nên rất yên tâm".

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL Quảng Ninh, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, địa phương đón khoảng 600.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỉ đồng. Lượng khách tăng cao kéo theo sức mua tại các chợ truyền thống, đặc biệt là chợ Hạ Long, tăng mạnh.

