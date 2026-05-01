Carnaval Hạ Long 2026: 'Đại tiệc' chưa từng có tại Quảng Ninh

Với quy mô hoành tráng và cách dàn dựng hiện đại, Carnaval Hạ Long 2026 được ví như một "đại tiệc" nghệ thuật - du lịch mà tỉnh Quảng Ninh dày công chuẩn bị để chiêu đãi du khách, tạo cú hích mạnh mẽ cho mùa du lịch hè.

Chương trình gồm hai phần chính: nghệ thuật khai mạc và vũ hội đường phố. Phần nghệ thuật được dàn dựng công phu qua ba chương "Bản giao hưởng cội nguồn", "Tinh hoa hội tụ", "Hạ Long tỏa sáng", tái hiện hành trình phát triển của Quảng Ninh, tôn vinh di sản, đồng thời lan tỏa tinh thần hội nhập và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Loạt tiết mục như "Huyền thoại Hạ Long", "Tình yêu của biển", "Khúc samba Hạ Long"… cùng sự góp mặt của Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD… đã khuấy động sân khấu, tạo nên "bữa tiệc âm nhạc" đa sắc, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, điểm nhấn đặc trưng của Carnaval Hạ Long 2026.

Pháo hoa rực rỡ bên vịnh Hạ Long tại sự kiện khai mạc Carnaval Hạ Long

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Carnaval Hạ Long 2026 là màn diễu hành đường phố quy mô lớn với 13 đoàn nghệ thuật trong nước, 1 đoàn quốc tế, 10 xe mô hình cùng hàng trăm nghệ sĩ, vũ công, nghệ nhân. Không gian lễ hội trải dài qua các tuyến trung tâm vịnh Hạ Long, hội tụ về quảng trường chính, tạo nên dòng chảy lễ hội sôi động chưa từng có.

Đặc biệt, lần đầu tiên Carnaval Hạ Long 2026 có sự tham gia của 76 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long được trang hoàng ánh sáng LED, kết hợp pháo hoa trên mặt nước, tạo nên "đại tiệc ánh sáng" mãn nhãn giữa kỳ quan thiên nhiên thế giới. Sự hòa quyện giữa âm nhạc, ánh sáng và cảnh quan di sản đã nâng tầm trải nghiệm, khiến du khách không khỏi choáng ngợp.

Dàn sao hội tụ tại Carnaval Hạ Long 2026

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, trong không khí cuồng nhiệt của hàng vạn người dân và du khách, một cái kết trọn vẹn của Carnaval Hạ Long 2026.

Là năm thứ 19 tổ chức, Carnaval Hạ Long 2026 tiếp tục khẳng định thương hiệu lễ hội văn hóa - du lịch đặc sắc của Quảng Ninh. Không chỉ là sự kiện giải trí, Carnaval năm nay còn đóng vai trò "cú nổ" truyền thông, mở ra mùa du lịch hè được dự báo bùng nổ, góp phần định vị Quảng Ninh là trung tâm du lịch, lễ hội hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Carnaval Hạ Long 2026 năm nay thêm phần diễu hành trên biển với gần 100 tàu du lịch tham dự

Với cách làm mới, đầu tư lớn và tư duy "lễ hội là sản phẩm du lịch", Carnaval Hạ Long 2026 đang cho thấy rõ tham vọng của Quảng Ninh: Biến mỗi mùa hè thành một "mùa vàng" du lịch, thu hút du khách, kích cầu dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng bền vững.