Sau một ngày nắng gay gắt, TP.HCM và Nam bộ đón mưa lớn giải nhiệt

Dù những ngày qua đã xuất hiện mưa vàng giải nhiệt nhưng trong hôm nay ở TP.HCM nắng nóng vẫn khá gay gắt. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ chiều, mây giông phát triển mạnh và gây mưa ở nhiều phường xã trên địa bàn TP.HCM. Mưa giông cũng xuất hiện nhiều nơi trên khu vực Nam bộ như Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang…

Mây giông phát triển mạnh, TP.HCM chiều tối nay tiếp tục có mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, chiều tối và đêm 17.5, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 90 mm.

Trong khi đó, ở khu vực đông Bắc bộ, mưa kéo dài từ sáng sớm hôm nay và dự báo còn tiếp tục trong chiều và tối. Cụ thể, từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều nay có mưa to đến rất to, trạm Hồng Hà (Quảng Ninh) 220 mm, Thủy Nguyên (Hải Phòng) 160,4 mm, Tiên Hưng (Hưng Yên) 145,2mm, Cảm Nhân (Lào Cai) 89,2 mm…; chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Khu vực đông Bắc bộ mưa lớn diện rộng, nhiều nơi lượng mưa vượt 100 mm; mưa tiếp tục kéo dài trong chiều và tối nay

Ngoài khu vực phía đông, ở tây Bắc bộ cùng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ chiều tối nay có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nguyên nhân mưa lớn ở khu vực phía đông Bắc độ là do rãnh áp thấp có hướng tây bắc - đông nam qua Bắc bộ và khu vực giữa Biển Đông. Rãnh áp thấp này có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía nam qua Trung bộ và nam Biển Đông, đến khoảng ngày 22 - 23.5 suy yếu dần. Do vậy, trong những ngày tới khu vực miền Bắc và bắc miền Trung tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to.