Kinh tế Kinh tế xanh

Mưa lớn kéo dài, nâng cấp cảnh báo thiên tai ở Quảng Ninh

Chí Nhân
20/05/2026 06:55 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) nâng cấp cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn kéo dài ở Quảng Ninh lên cấp 2, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 6 địa phương.

Trong đêm qua và sáng sớm nay (20.5), nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng trên 100 mm như trạm: Nghĩa Đô (Lào Cai) 114 mm, Thọ Sơn (Phú Thọ) 125,4 mm, Lăng Can 1 (Tuyên Quang) 130,4 mm, Thọ Dân (Thanh Hóa) 140,6 mm… Do mưa lớn kéo dài, trong 6 giờ tới,l có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

Khu vực đông bắc tiếp tục có mưa lớn kéo dài 2 ngày tới, nâng cấp cảnh báo rủi ro thiên tai ở Quảng Ninh lên cấp 2

NGUỒN: CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - VNDMS

NCHMF cảnh báo từ nay đến ngày 21.5, khu vực đông Bắc bộ, phía nam Lào Cai, nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 250 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, NCHMF nâng cấp cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở tỉnh Quảng Ninh từ cấp 1 lên cấp 2; ở các khu vực còn lại tiếp tục duy trì mức cảnh báo cấp 1. Dự báo, từ đêm 21.5, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ trong 2 ngày tới

NGUỒN: NCHMF

Trong hôm nay, các khu vực khác của Bắc bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 34 độ C.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển phía tây của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Mưa to bất thường ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Trong đêm qua và rạng sáng nay, miền Bắc có nơi ghi nhận lượng mưa lên đến 305,6 mm. Dự báo, đợt mưa to hiếm thấy này có thể kéo dài đến ngày 21.5.

