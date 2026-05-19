Quảng Ninh mưa lớn xối xả, ngành du lịch lao đao

Từ đêm 17.5 đến sáng 19.5, nhiều khu vực tại Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại các địa phương như Cẩm Phả, Tiên Yên, Đầm Hà, Móng Cái…, hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ, nhiều khu dân cư bị nước tràn vào nhà.



Nhiều tuyến đường tại P.Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị ngập sâu ẢNH: THẾ HOÀNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, tại một số khu vực trũng thấp ở P.Cẩm Phả và xã Tiên Yên, nước dâng nhanh khiến người dân phải khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản trong đêm.

"Đêm qua mưa xối xả liên tục, nước tràn vào sân rồi vào nhà rất nhanh. Gia đình tôi phải thức trắng để chuyển đồ điện tử, xe máy lên cao", bà Nguyễn Thị H, người dân P.Quang Hanh (Quảng Ninh), cho biết.

Mưa lớn gây ngập tuyến đường trung tâm P.Hồng Gai khiến cuộc sống người dân đảo lộn ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, mưa lớn còn gây sạt lở đất tại nhiều tuyến đường miền núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số tuyến đường liên xã ở khu vực miền Đông Quảng Ninh xuất hiện bùn đất tràn xuống mặt đường, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.

Các hộ dân dùng mọi biện pháp để tránh nước, rác bẩn trôi vào nhà ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Các lực lượng tổ chức chốt trực tại điểm ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở; hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn và tham gia phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị ngập.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ông Nguyễn Tiến Thanh (P.Hồng Gai) cho biết phải 5 năm trở lại đây khu vực nhà ông mới xảy ra mưa lớn và lụt sâu đến vậy

Mưa lớn đúng vào thời điểm cao điểm du lịch hè cũng khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành gặp khó khăn. Theo một số công ty du lịch tại Hạ Long và Móng Cái, nhiều đoàn khách đã chủ động hủy hoặc hoãn tour đến Quảng Ninh sau khi theo dõi thông tin thời tiết và ngập lụt trên mạng xã hội.

Ông Trần Văn Thành, đại diện một đơn vị lữ hành tại P.Hạ Long, cho biết lượng khách hủy tour trong hai ngày qua tăng mạnh, đặc biệt là các đoàn khách gia đình và khách từ Hà Nội.

Các xã miền Đông của tỉnh Quảng Ninh cũng bị ngập lụt trên diện rộng vì mưa lũ ẢNH: HỮU VIỆT

"Sau khi thông tin mưa lớn, ngập lụt xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, nhiều đoàn khách đã chủ động xin hủy hoặc lùi lịch trình tới Quảng Ninh. Đặc biệt, khách gia đình và khách đoàn khá lo ngại về vấn đề an toàn khi di chuyển và tham quan ngoài trời", ông Nguyễn Văn Thành, đại diện một công ty lữ hành tại P.Hạ Long, cho biết.

Theo ông Thành, lượng khách hủy tour trong hai ngày qua tăng khoảng 30 - 40% so với dự kiến ban đầu. Các tour tham quan vịnh, nghỉ dưỡng biển và trải nghiệm đảo bị ảnh hưởng rõ rệt do thời tiết xấu kéo dài.

"Đây đang là giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho mùa du lịch hè nên việc thời tiết cực đoan khiến doanh nghiệp khá áp lực. Nhiều đơn vị phải liên tục điều chỉnh lịch trình, hỗ trợ khách đổi ngày hoặc hoàn dịch vụ", ông Thành nói thêm.