Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Mưa to bất thường ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Chí Nhân
Chí Nhân
19/05/2026 06:53 GMT+7

Trong đêm qua và rạng sáng nay, miền Bắc có nơi ghi nhận lượng mưa lên đến 305,6 mm. Dự báo, đợt mưa to hiếm thấy này có thể kéo dài đến ngày 21.5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong đêm qua và sáng sớm nay (19.5), nhiều nơi ở Bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to dẫn đến nguy cơ lũ quét, sụt lún và sạt lở đất ở nhiều địa phương. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18.5 đến sáng sớm ngày 19.5, cục bộ có nơi trên 100 mm như Việt Lâm (Tuyên Quang) 305,6mm, Bạch Thông (Thái Nguyên) 116 mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 144,4 mm…

Mưa to bất thường ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?- Ảnh 1.
Mưa to bất thường ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?- Ảnh 2.

Mưa lớn bất thường, kéo dài dẫn đến nguy cơ lũ quét, sụt lún và sạt lở đất ở nhiều nơi

NGUỒN: CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - VNDMS

Do mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh.

Ngoài ra, ở khu vực Trung và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như Ngọk Réo (Quảng Ngãi) 96 mm, Hoài Ân (Gia Lai) 77,2 mm…

Dự báo trong ngày và đêm nay 19.5, khu vực Bắc bộ và bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông; có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 180 mm.

Dự báo mưa lớn trên cả nước, 3 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Khu vực vùng núi phía bắc và đông bắc Bắc bộ ngày có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong thời gian ngắn. Đợt mưa to ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An) có thể kéo dài đến hết ngày 21.5.

Như vậy, trong liên tiếp 3 ngày qua, nhiều nơi ở các tỉnh thành phía bắc có mưa to đến rất to và còn kéo dài thêm 2 - 3 ngày tới. Theo Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt mưa to bất thường ở các tỉnh thành phía bắc vào thời gian này là rất hiếm thấy. Nguyên nhân do ảnh hưởng của rãnh thấp gió mùa dịch chuyển xuống phía nam, gần với miền Bắc nước ta. Thông thường, vào thời gian này, rãnh thấp gió mùa sẽ ở khu vực phía nam của Trung Quốc và cách khá xa miền Bắc nước ta. Rãnh thấp này "va chạm" với áp thấp nóng phía tây lấn sang nên gây mưa giông và mưa lớn cục bộ nhiều nơi. Vào thời điểm giữa tháng 5, nhưng lượng mưa ở một số khu vực lên đến 200 - 300 mm là thật sự rất bất thường.

Tin liên quan

Nam bộ nắng nóng hạ nhiệt, Miền Bắc mưa to bất thường vì sao?

Nam bộ nắng nóng hạ nhiệt, Miền Bắc mưa to bất thường vì sao?

Trong 2 ngày liên tiếp vừa qua, những trận mưa to bất thường với lượng mưa vượt 200 mm đổ xuống khu vực Tây Bắc và đông Bắc bộ, dự báo hôm nay vẫn còn tiếp tục và kéo dài vài ngày tới. Vì sao mưa to bất thường khi khu vực này đang mùa nắng nóng?

Vì sao El Nino xuất hiện sớm?

95% El Nino sắp xuất hiện, nhiều nơi nắng nóng gia tăng

Khám phá thêm chủ đề

mưa to mưa to bất thường sạt lở đất Lượng mưa rãnh thấp gió mùa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận