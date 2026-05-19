Mưa to bất thường ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong đêm qua và sáng sớm nay (19.5), nhiều nơi ở Bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to dẫn đến nguy cơ lũ quét, sụt lún và sạt lở đất ở nhiều địa phương. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18.5 đến sáng sớm ngày 19.5, cục bộ có nơi trên 100 mm như Việt Lâm (Tuyên Quang) 305,6mm, Bạch Thông (Thái Nguyên) 116 mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 144,4 mm…



Mưa lớn bất thường, kéo dài dẫn đến nguy cơ lũ quét, sụt lún và sạt lở đất ở nhiều nơi

Do mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh.

Ngoài ra, ở khu vực Trung và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như Ngọk Réo (Quảng Ngãi) 96 mm, Hoài Ân (Gia Lai) 77,2 mm…

Dự báo trong ngày và đêm nay 19.5, khu vực Bắc bộ và bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông; có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 180 mm.

Khu vực vùng núi phía bắc và đông bắc Bắc bộ ngày có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong thời gian ngắn. Đợt mưa to ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An) có thể kéo dài đến hết ngày 21.5.

Như vậy, trong liên tiếp 3 ngày qua, nhiều nơi ở các tỉnh thành phía bắc có mưa to đến rất to và còn kéo dài thêm 2 - 3 ngày tới. Theo Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt mưa to bất thường ở các tỉnh thành phía bắc vào thời gian này là rất hiếm thấy. Nguyên nhân do ảnh hưởng của rãnh thấp gió mùa dịch chuyển xuống phía nam, gần với miền Bắc nước ta. Thông thường, vào thời gian này, rãnh thấp gió mùa sẽ ở khu vực phía nam của Trung Quốc và cách khá xa miền Bắc nước ta. Rãnh thấp này "va chạm" với áp thấp nóng phía tây lấn sang nên gây mưa giông và mưa lớn cục bộ nhiều nơi. Vào thời điểm giữa tháng 5, nhưng lượng mưa ở một số khu vực lên đến 200 - 300 mm là thật sự rất bất thường.